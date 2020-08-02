Для пожилых организуют бесплатные занятия спортом

В понедельник врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». На прошедшем вчера брифинге министр спорта республики Василий Петров рассказал, каким образом будет реализовываться Указ. Он, в частности, сообщил, что на базе республиканских спортивных учреждений во время их минимальной загрузки планируется проводить бесплатные групповые занятия для пенсионеров по специальной программе — с учетом их возраста и здоровья. И отметил также, что к работе над реализацией Указа будут привлечены и органы местного самоуправления. Подробности в следующем номере «СЧ».