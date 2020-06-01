Большинство жителей Чебоксар готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»

67% жителей Чебоксар считают необходимым откладывать деньги на поддержку детей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования. Такого мнения придерживаются и молодые родители, и зрелые люди. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка детям квартиры.

Женщины более склонны к накоплениям для ребенка. На вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Доля мужчин, считающих необходимым откладывать для детей, тоже довольна высока — 59%.

Откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе опрошенных от 18 до 30 лет копить для ребенка считают нужным 64%. Среди россиян в возрасте от 30 до 40 лет этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплению на детей те, кому сегодня от 40 до 50 лет, — это 78% респондентов из этой возрастной группы. С этим также согласны 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60.

Участников опроса, готовых копить для детей, попросили также назвать цели накоплений. 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование детей, 53% — чтобы купить ребенку квартиру. 14% опрошенных считают нужным копить, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать деньги по наследству.

Среди опрошенных жителей Чебоксар на нужды детей считают необходимым копить 67%. Это даже выше, чем в целом по России (62%). Больше всего тех, кто считает, что делать это нужно, в Махачкале — 84% опрошенных, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно. Достойную сумму накоплений для детей жители Чебоксар оценивают в 4,7 млн рублей.

Сергей Анисимов, и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Для каждого родителя важно благополучие детей, в том числе финансовое. Чтобы обеспечить их материальное благосостояние, желательно начать заботиться об этом как можно раньше. В Сбербанке есть инструмент, который отлично справляется с задачей создания первого капитала — программы накопительного страхования жизни. НСЖ отличается тем, что помогает не только откладывать средства, но и сохранять их в случае непредвиденных обстоятельств со здоровьем — на протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Чебоксарах».

В целом, поддержка детей старшим поколением — распространенное в России явление: 40% участников опроса, имеющих взрослых детей, помогают им материально, а 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают помощь от родителей и старших родственников.

Исследование проводилось в мае 2020 года в российских городах с населением более 350 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.