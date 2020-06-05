Чувашский дуб может стать главным деревом России

Старейшина чувашских дубрав, 369-летний дуб черешчатый, произрастающий в окрестностях деревни Ильинка Моргаушского района, претендует на звание «Российского дерева года». Во всероссийском конкурсе участвуют двенадцать деревьев из разных уголков страны. Голосование проходит на сайте национальной программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 октября 2020 года. Наш великовозрастный лесной гигант является памятником природы республиканского значения. Это самый крупный дуб в Чувашии, его высота — 24 м, а диаметр ствола на высоте 1,3 м — 1,82 м. В 2012 году он вошел в реестр старовозрастных деревьев России. Трижды в него ударяла молния.