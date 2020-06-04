В Чебоксарах появились панорамные бинокли

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Два больших уличных бинокля установили на Московской набережной Чебоксар. Смотровую площадку оборудовали там, где сквер имени Константина Иванова переходит в набережную.

Напомним, испанский архитектор Хосе Асебильо во время своего визита в столицу Чувашии в 2012 году сравнил это место с балконом и посоветовал эффективно использовать зону. С тех пор «балкон», как и вся набережная, заметно преобразились. Теперь тут есть комфортные уголки для отдыха и площадки для занятий спортом. А благодаря смотровой площадке жители и гости столицы смогут детально рассмотреть живописную панораму Заволжья и проплывающие по реке теплоходы, притом бесплатно, сообщили в администрации Чебоксар. Для детей предусмотрены подставки.

Опубликовано: 4 июня 2020 г.


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