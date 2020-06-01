Добровольцы участвуют во Всероссийском конкурсе

Для участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» жители Чувашии направили 134 заявки. Из них к региональному этапу допущены 115 заявок, сообщают в Минобразования республики.

Конкурс призван выявить и поддержать лучшие волонтерские практики, самыми активными волонтеры республики оказались в номинациях «Доброе дело» (23 заявки) и «Вокруг меня» (17 заявок). Популярны оказались разделы «Рожденные помогать», «Помощь детям» и «Вдохновленные искусством» (по 13 заявок), а также «Уверенные в будущем» (12 заявок). В соответствии с веяниями времени очный четвертьфинал конкурса пройдет с 10 по 25 июня на платформе Zoom. Победителей же будут чествовать на Международном форуме добровольцев в декабре.