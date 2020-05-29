В Чувашии завершаются весенние лесовосстановительные работы

Не все знают, что в эту пору сев ведут не только аграрии, но и работники лесного хозяйства. Только сеют они не пшеницу и рожь, а семена лесных культур – сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской и других пород.

В республике с 2019 года реализуется региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В его рамках в текущем году запланировано провести лесовосстановление на общей площади 1 059,2 га, в том числе весной – 556,2 га и осенью – 503 га. Финансирование этих работ ведется за счет средств федерального бюджета и в общей сложности составит 30,2 млн. рублей. Департамент лесного хозяйства по ПФО отметил, что Чувашская Республика вошла в число регионов, в которых создание лесных культур выполнено в полном объеме.

На местах сплошных вырубок прошлых лет в течение минувшего года проводилась подготовка почвы путем нарезки борозд, а нынешней весной в лучшие агротехнические сроки организовано лесовосстановление. Кроме того, семенами сосны, ели и лиственницы планируется засеять лесные питомники на площади 3,51 га, из них осенью желудями дуба и семенами липы на площади 0,6 га. Всего через два-три года на этих землях будет выращено около шести миллионов саженцев.

Заготовка лесосеменного сырья и дальнейшее выращивание сеянцев полностью осуществляются силами работников лесничеств, которые на 100% обеспечивают потребности Чувашской Республики.

Сергей Андреев