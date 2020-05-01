Уроженец Козловского района получил из Перу посылку с наркотиками

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы, уроженца Козловского района.

Он обвиняется в незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с 28-летним гражданином РФ, проживающим в Перу. «Перуанец» приобрел наркотики и под видом натурального мыла отправил по почте по заранее оговоренному адресу — в деревню Тюрлема Козловского района. Там их и изъяли сотрудники Приволжской оперативной таможни и Управления ФСБ России по Чувашии. В ходе расследования из незаконного оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств. Материалы уголовного дела направлены в Химкинский городской суд Московской области.

Опубликовано: 8 мая 2020 г.


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