Как чебоксарский бизнес адаптируется к новым реалиям?

Стремительно меняющаяся экономика требует от бизнеса новых решений и адаптации бизнес-процессов. Мы хотим рассказать вам о том, как чебоксарские компании-клиенты Сбербанка принимают новые вызовы рынка. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер группы компаний «Артефакт», известный организатор и ведущий мероприятий Борис Корсунский.

— Борис, здравствуй! Вы уже много лет на рынке. Расскажи, какими направлениями сейчас занимается «Артефакт»?

— Мы одна из крупнейших компаний на рынке event-индустрии в Чувашии и республике Марий Эл. Если нужно организовать корпоративное или рекламное мероприятие на высоком уровне, снять профессиональное видео, провести форум, семинар или частное торжество – это к нам. Сегодня у нас трудится более 100 сотрудников. Мы активно растем, «вбираем» в свою группу компаний новые направления деятельности. Так, например, у нас появились собственные рестораны и кейтеринговая служба. Ведущий ресторан «Маяк», кафе «GreenLab», кафе-холл «Мелодия» — все это наши заведения. Благодаря большой экспертизе в сфере общественного питания мы можем организовать выездное обслуживание и накормить одновременно до 1000 человек. Это результат того, что мы привлекаем в команду высококвалифицированных экспертов. Считаю, что для «Артефакта» это большое достижение.

Одновременно, мы развиваем направление digital-маркетинга для клиентов. Таким образом, мы повышаем свою компетентность, работаем с другими сферами, получаем новый опыт. Все это в комплексе помогает продвигать свои услуги.

— «Артефакт» в числе тех, кто сильнее всех пострадал от пандемии. В вашем случае это и ивент-бизнес, и рестораны. Но вы довольно быстро перестроили свою бизнес-модель. Расскажи, как вам это удалось?

— Честно говоря, нам приходится нелегко. Не буду скрывать, что объем нашего бизнеса уменьшился. Но! Моя задача как предпринимателя – искать новые выходы и использовать все имеющиеся возможности. Мы давно думали о том, чтобы расшириться в сегменте доставки, и вот кризис ускорил нас в этом решении. Буквально пару недель назад мы запустили сайт c доставкой разнообразных блюд https://family-delivery.ru/. Нам пришлось полностью переработать нашу модель продаж, отладить внутренний механизм работы, ввести должности курьеров и разработать рекламную кампанию. При этом нам было важно сохранить собственную высокую планку в качестве еды и сервиса.

Один из сегментов нашего нового бизнеса – предприниматели, которые даже в период самоизоляции продолжают работать. Полноценный обед для сотрудников — часть комфортных условий для работы, о которых могут позаботиться работодатели. Мы предлагаем организовать доставку горячего полноценного питания для сотрудников на предприятия и в офис. Причем цены у нас самые демократичные – один обед стоит от 150 рублей. Сегодня нам уже доверяют многие компании в сфере строительства, ритейла, производственные предприятия.

— Есть еще идеи о том, как перевести свой бизнес в онлайн на период самоизоляции?

— Мы разнообразили контент в инстаграм-аккаунте компании https://www.instagram.com/artefakt.company. Каждый день ведем прямые эфиры с интересными людьми и сильными экспертами в разных отраслях. Например, на днях поговорили о том, как меняется сфера event в период самоизоляции, а также о том, как несмотря на кризис открыть для себя новые каналы трафика. Поэтому подписывайтесь на нас в соцсетях, мы все время стараемся придумывать что-то такое, чтобы поднять боевой дух и себе, и коллегам по цеху.

К тому же мы уверены, что сейчас удачное время для того, чтобы пересмотреть свои коммуникации с клиентами в Интернете. Работаем со своими клиентами в это направлении. Социальные сети, сайты, геосервисы, приложения — каналы привлечения, которые для кого-то раньше не были основными, а теперь остались единственными.

— Ты много лет работаешь со Сбербанком. Подскажи, как строится ваше сотрудничество? Помог ли тебе банк в сложившейся ситуации?

— Да, действительно, в последние несколько лет я как предприниматель выбираю Сбербанк. Мне нужен надежный финансовый партнер, в уверенности которого мне не придется сомневаться. Неоднократно наблюдал, как мои коллеги по ивент-индустрии пытались вытаскивать деньги с расчетных счетов банковских организаций, у которых отзывали лицензию. Я не хочу отвлекаться на такие проблемы, т.к. их и так хватает. Много лет я беру кредиты на оборотку, пользуюсь расчетно-кассовым обслуживанием. Кстати, даже эквайринг у меня полностью заведен на Сбербанк. Мне импонирует, что менеджеры банка всегда отзывчивые и идут на встречу. Например, когда стало понятно, что пандемия ударила по моему бизнесу, мне без проблем оформили кредитные каникулы и отменили сервисную плату за использование платежных терминалов. Конечно, разные недопонимания у нас время от времени случаются, но все решается в конструктивном диалоге. Кроме того, Сбербанк – не только наш партнер, но и наш клиент. Мы уже неоднократно проводили коллегам деловые и корпоративные мероприятия. А когда тебе доверяет такая крупная компания как Сбербанк – это своеобразная марка качества и для «Артефакта».

— Что бы ты хотел пожелать своим коллегам-предпринимателям в этой непростой ситуации?

— Не унывайте, а ищите новые рынки. Сейчас отличное время для того, чтобы по-новому взглянуть на свой бизнес. Будьте добрее, внимательнее к людям. Клиентоориентированный бизнес — вот, что сейчас ценно. Здоровья всем! Мы с вами обязательно со всем справимся.