Спортсмены Чувашии побеждали в бою и в спорте

Атлетов — участников войны — вспоминают по всей республике

В Минспорта Чувашии запустили проект «Они сражались за Родину: спортсмены Чувашии в годы Великой Отечественной войны». Каждый день на сайте ведомства и в социальных сетях появляются истории об атлетах, участниках войны из Чувашии. Воспоминаниями о спортсменах — защитниках Отечества делятся люди из разных уголков республики. Впрочем, и в биографиях многих героев войны имели место спортивные достижения.

Одной из первых откликнулась на призыв Минспорта Людмила Теплова из Чебоксар. Заслуженному работнику образования и заслуженному экологу республики, педагогу-биологу Людмиле Петровне посчастливилось в юные годы учиться у тренеров -фронтовиков. В детстве она занималась акробатикой. В женской школе № 3 в Чебоксарах, куда осенью 1945 года она пошла в первый класс (в те времена в городе было раздельное обучение мальчиков и девочек), по вечерам работала детская спортивная школа. «Я записалась в секцию акробатики, которой руководил Николай Александрович Чумаков. Помню, как на сцене тренер с сыном выполняли акробатические упражнения. Меня тогда это очень впечатлило», — перенеслась Людмила Петровна в детство.

Хоть Людмила и была маленького роста, девочкой она оказалась очень гибкой — ей легко давались упражнения, которые у других получались не сразу. Вскоре она получила второй юношеский разряд по акробатике, блестяще выступала на различных соревнованиях школьников.

Спортивная карьера подававшей надежды юной акробатки продолжалась недолго. В 8-м классе она услышала, что акробаты, как правило, отстают в росте. «Это и стало причиной того, что я приняла решение бросить акробатику. Мой тренер, Николай Александрович Чумаков приходил к нам домой, убеждал родителей вернуть меня в спорт, но этого не случилось. Позже я пыталась восстановиться, но былая физическая форма была потеряна», — сожалеет Людмила Петровна.

ЛЮДМИЛА ТЕПЛОВА: «Помню, как на 1 мая весь город собирался на стадионе «Энергия», который просто притягивал горожан. Здесь проходило торжественное открытие летнего спортивного сезона. А в первых рядах парада участников всегда шли мы, дети, — рассказывает Людмила Петровна. — Перед зрителями выполняли акробатические пирамиды в 2-3 этажа, а я одна из команды садилась на канат».

Любопытно, что до войны Николай Чумаков работал артистом-акробатом Волгоградского цирка. Доблестно защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны, потом перебрался в Чебоксары и в 1946 году организовал секцию по акробатике. Через два года эта секция вошла в состав отделения гимнастики Чебоксарской детско-юношеской спортивной школы № 1. За свою тренерскую карьеру он воспитал 10 мастеров спорта СССР.

Хорошо помнит Людмила Петровна и других тренеров. Участник войны Виктор Греков, чьим именем названа спортивная школа по баскетболу в Чебоксарах, дошел до Венгрии, был награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны работал учителем физкультуры в школах и Чебоксарском текстильном техникуме, а затем — тренером по баскетболу.

Выдающимся тренером был и фронтовик Виктор Филиппов. С ребятами он занимался фигурным катанием, вспоминает чебоксарка. Он был первым специалистом с высшим физкультурным образованием в республике, трудился инструктором Чувашского республиканского совета (комитета) по физической культуре и спорту, работал в пединституте. В годы войны командовал стрелковой ротой. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. С теплотой вспомнила Людмила Теплова о спартаковской базе на улице Луговой, на катке которой собирался весь город. После войны председателем общества «Спартак» там работал фронтовик алатырец Михаил Зефиров, участвовавший в обороне Сталинграда. Михаил Александрович развивал хоккей, конькобежный и лыжный спорт, велогонки на шоссе, фигурное катание.

А вот письмо, которое поступило в адрес Минспорта Чувашии от ветерана спорта и тренера по шахматам Игоря Никифорова из Цивильского района. В нем Игорь Емельянович рассказывает о фронтовике, талантливом шахматисте Зотике Нестерове. Зотика Алексеевича автор письма знал лично, а цивилянам он знаком как педагог местного культпросветучилища и районного Дома пионеров.

Зотик Нестеров был призван в ряды Красной Армии в 1938 году, служил на Дальневосточном фронте, а с ноября 1940 по 1942 годы — в органах НКВД Карагандинской области. Получив офицерское звание лейтенанта после окончания Ташкентского пулеметного училища, он принял командование пулеметным взводом 64-й отдельной стрелковой бригады на Западном фронте. Участвовал в Курской битве. В августе 1943 года его тяжело ранило.

«Мы занимали оборону <…>. Танки шли на нас, как шахматные фигуры, их поддерживали автоматчики. Завязался бескомпромиссный бой. В 12 часов меня тяжело ранило, и командование взводом принял сам комбат», — написал он позже. До конца войны Зотик Нестеров прослужил офицером-экономистом в венгерском городе Дебрецен при штабе союзной контрольной комиссии под руководством маршала Ворошилова. Победу встретил в Будапеште. За доблестную службу Зотик Алексеевич был награжден орденами Великой Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями.

«В свои 83 года он прекрасно помнил, как переодевался в немецкую форму и ходил в разведку, брал пленных. А однажды, командуя стрелковой ротой, не дошел 50 метров до опорного пункта фашистов и был ранен. После чего за умелое командование ротой был представлен к правительственной награде», — вспоминает Игорь Никифоров.

В мирное время Зотик Нестеров не раз становился призером чемпионатов Чувашии и района по шахматам, воспитал не одно поколение юных спортсменов. В память о нем ежегодно в дни Цивильской ярмарки проходит турнир по шахматам.

СПРАВКА «СЧ» Герой Советского Союза, летчик-истребитель Александр Кочетов в послевоенные годы возглавлял Чебоксарский стрелково-спортивный клуб. Военный летчик Женя Крутова была воспитанницей Чебоксарского аэроклуба имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского. Герой Советского Союза Николай Дудецкий после войны вел большую военно-патриотическую и спортивную работу в Чувашском сельхозинституте. В память о нем более 40 лет в Чувашии проводятся всероссийские соревнования по легкой атлетике. Защитник Сталинграда Александр Беспалов был капитаном чебоксарской футбольной команды «Темп».

Фото cap.ru:

1995 год. Зотик Нестеров (в нижнем ряду слева) на встрече с юнармейцами Цивильской школы № 1 и активистами культпросветучилища.