Депутат Госсовета Елена Бадаева рассказала о проблемах юго-западного микрорайона, о будущем Чапаевского поселка и реконструкции больниц

Большому району — большие перспективы

ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», как и другие предприятия, в эти дни проходит непростое испытание. Из-за приостановки работы детсадов, школ, общепита, других учреждений упала потребность в продукции предприятия — ежедневно оно теряет до 3 тонн отгрузки, что, естественно, сказывается на его экономике. Но, несмотря на это, в период дистанционного обучения школьников завод оказал спонсорскую помощь детям из малоимущих семей.

У генерального директора завода Елены Бадаевой, конечно, прибавилось забот и тревог за свое детище, которое она возглавляет вот уже 35 лет. Она верит, что ее коллектив наравне со всеми преодолеет кризис, и думать сейчас надо о будущем не только завода, но и города. В частности, юго-западного микрорайона, жителей которого по избирательному округу № 19 Елена Игнатьевна представляет в парламенте Чувашии. Здесь накопился ряд социальных проблем, и о путях их решения депутат Госсовета, почетный гражданин Чувашской Республики рассказала нашей газете.

— Юго-западный микрорайон — один из наиболее густонаселенных в столице республики. Он начал активно развиваться в середине 1980-х годов, а на сегодня здесь проживают уже около 80 тыс. человек. В городе немало делается для благоустройства, строятся детсады, школы, а вот юго-запад, полагаю, тут кое в чем обделен вниманием.

Ко мне часто поступают жалобы жителей на разбитые дороги, отсутствие скверов и мест для прогулок, нехватку физкультурно-оздоровительных учреждений. А самое главное — на проблемы с оказанием своевременной медицинской помощи. В микрорайоне действует БУ «Городской клинический центр», расположенный на Чапаевском поселке. История этого медицинского учреждения насчитывает уже более 80 лет. Оно было открыто в 1939 году как здравпункт Чапаевского завода. В 1966 году, когда в поселке проживало около 10 тыс. человек, открылась поликлиника. В настоящее время, как уже сказано, на юго-западе, включая Чапаевский поселок, проживают около 80 тыс. человек. Разрослись массивы «Байконур», «Финская долина». И одна больница уже не в состоянии оказывать полноценную медпомощь людям. Со всей очевидностью встает вопрос о расширении лечебных площадей.

В минувшем году, благодаря настойчивой депутатской деятельности, мне удалось добиться выделения правительством республики более 19 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиники № 2 по улице Энтузиастов, также обслуживающей жителей юго-запада. Но главным остается вопрос увеличения «мощностей» больницы на Чапаевском поселке. Этим озадачена главный врач больницы Елена Майорова, обратившаяся ко мне за помощью в строительстве новых корпусов на территории учреждения. Ее предложения вполне реальные и могут быть воплощены в жизнь. Недавно снесен старый корпус инфекционного отделения — это уже 1300 квадратных метров свободной площади. Также старое здание физиотерапевтического отделения вряд ли можно реконструировать — лучше снести, это дополнительно 3100 «квадратов».

Совместными усилиями удалось добиться финансирования капремонта здания поликлиники с частичной перепланировкой и изменением входной группы общей стоимостью более 31 миллиона рублей.

Отдельная тема — Чапаевский поселок, очень интересное место города. Расположенный рядом с заводом, он сохранил удивительную атмосферу, провинциальную архитектуру. Еще не так давно гордостью «чапаевцев» был местный стадион «Волга». Но в последние годы он, можно сказать, пришел в запустение. Чтобы возродить его, городская администрация решила создать здесь современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В сентябре 2013 года был объявлен аукцион на разработку концепции реконструкции стадиона. Управление архитектуры и градостроительства заключило договор с «Чувашгражданпроектом» со сроком исполнения в апреле 2015 года и окончания работ по реконструкции в 2018 году. На макете были видны различные спортплощадки, тир, легкоатлетический манеж, осовремененное футбольное поле, теннисный корт и еще много хорошего. Но на дворе год 2020-й, а проект до сих пор остается только на бумаге…

Депутата больше всего радует, когда его обращения во властные органы имеют реальную отдачу. Около сотни жителей пригородной деревни Чандрово обратились ко мне с просьбой о содействии в ремонте местного клуба, которому уже 40 лет. Здание сильно обветшало, чтобы поддерживать его в мало-мальски пригодном состоянии, приходится постоянно искать спонсоров. И я как депутат оказывала помощь. Но на этом долго не протянешь — требуется основательный ремонт, о чем я уведомила наше правительство.

И вот на днях пришел ответ за подписью вице-премьера Аллы Салаевой. Она сообщает, что вариантами решения данного вопроса является строительство в Чандрово многофункционального культурного центра либо ремонт существующего здания. Решение будет принято после обследования здания и подготовки проектно-сметной документации. Эти работы поручено провести администрации города Чебоксары. Затем материалы будут направлены в Минкультуры республики для ходатайства о выделении средств из республиканского бюджета.

Вот такие письма меня всегда радуют. Значит, я в очередной раз принесла пользу людям на своем депутатском посту. Ни одно обращение людей не оставляю без внимания. За 21 год депутатской деятельности мной оказана благотворительная и спонсорская помощь на 35 с лишним миллионов рублей. Но еще больше буду рада, когда удастся решить проблему полноценного обслуживания моих избирателей.

Фото cap.ru