В трех столкновениях и двух наездах — один погибший…

23 октября днем в Башкирии в ДТП погиб житель Чувашии. Авария произошла на 21 км автодороги Белебей — Аксеново. Столкнулись ВАЗ-2106 и Peugeot Boxer.

Удар был настолько сильный, что отечественную легковушку буквально смяло. 36-летний водитель ВАЗ-2106 скончался на месте до приезда скорой помощи. Трем пассажирам «шестерки» потребовалась госпитализация. Все обстоятельства произошедшего выясняют в ГИБДД по республике Башкортостан.

В этот же день в 18.38 в Чебоксарах напротив парка 500-летия Чебоксар произошел наезд на пешехода. Водитель «Лады Ларгус» не уступил ему дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Автолюбитель не учел погодные условия. Пострадавшая девушка отделалась ушибами и была отпущена домой.

Другим участником наезда стал 30-летний водитель «Лады Гранты». 23 октября в 00.35 в дежурную часть поступило сообщение о наезде на велосипедиста недалеко от центрального рынка в Чебоксарах. 16-летний велосипедист двигался по улице Гагарина в попутном направлении. В результате наезда он получил травмы и ушибы, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Еще одно ДТП произошло 25 октября в 16.07 в Цивильском районе на автодороге М-7 Волга. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2111, выезжающий с прилегающей территории, не уступил дорогу легковому автомобилю «Лада XRAY». В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры, находившиеся в салоне «Лады XRAY» — женщина и трое детей 8, 14 и 17 лет. Им была оказана медицинская помощь на месте.

25 октября водитель автомобиля ИЖ «Ода» на дороге Алатырь — Шумерля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. По данным пресс-службы МВД по Чувашии, ДТП произошло в 21.30 по московскому времени на участке дороги Сойгино — Алтышево. 19-летний водитель и 29-летний пассажир были доставлены на скорой помощи в больницу.

Госавтоинспекция Чувашской Республики предупреждает, что осень и зима — самые опасные времена года как для пешеходов, так и для автомобилистов, поэтому сейчас необходимо быть особенно бдительными на дороге.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Виновник ДТП в Цивильском районе не уступил дорогу, выезжая с прилегающей территории.