Грипп птиц пока обходит Чувашию стороной

Но осторожность не помешает

Весной, как обычно, открывается сезон продажи птицы. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса, в целях безопасности людей, специально отведенные места для продажи птицы, где, к слову, постоянно осуществлялся контроль со стороны госветслужбы, были закрыты.

И уже появились тревожные сообщения, что люди покупают птичий молодняк в нелегальных местах, с рук частников, без всяких сопровождающих справок. Не хватало еще в такой сложный период занести в регион другую заразу — грипп птиц, обеспокоены в Минсельхозе республики.

О том, как не допустить занос в республику и распространение высокопатогенного гриппа птиц, а также африканской чумы свиней, шла речь на заседании правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Совещание под руководством председателя Кабинета Министров республики — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова проходило в режиме видеоконференцсвязи. К онлайн-общению присоединились главы администраций муниципальных районов республики.

Сергей Артамонов отметил, что в республике удается удерживать эпизоотическое благополучие по высокопатогенному гриппу птиц и африканской чуме свиней. В настоящее время регион имеет статус «благополучный».

Но еще на слуху события 2018 года, когда из-за птичьего гриппа, распространившегося по республике, в восьми районах и одном городе Чувашии пришлось объявить карантин. Республика оказалась в «красной зоне», и ни одна птицеводческая организация, даже крупная, не могла реализовать свою продукцию — ни цыплят, ни яйца, ни мясо кур в другие регионы.

В прошлом году почти 664 тысячи птиц было провакцинировано в хозяйствах республики. Благодаря чему регион нынче находится в благополучной зоне, в этом году прививки не делаются. По данным Госветслужбы Чувашии регулярно проводятся исследования птицы, гриппа пока не выявлено.

Однако недобросовестные предприниматели, проигнорировав ограничительные меры в связи с риском распространения коронавируса, поставили под угрозу «благополучность» по птичьему гриппу. По данным Минсельхоза Чувашии, несанкционированная торговля птицей была замечена сразу в нескольких районах республики — Канашском, Вурнарском, Ибресинском, Чебоксарском. Сейчас продажа птицы там пресечена. По словам министра, какой бы сложной ситуация не была, такого допускать нельзя, никто не отменял правила, по которым сельскохозяйственных животных и птиц можно продавать только в специально отведенных местах.

Напомним, по республике определено 28 таких площадок, в каждом районе и в каждом городе. Вся птица должна иметь ветеринарно-сопроводительные документы. За продавцами птицы закреплены ветслужащие, которые должны координировать их маршруты.

«Ежегодно почти два миллиона птенцов реализуются нашими предприятиями населению, — проинформировал Сергей Артамонов. — Но в связи с действующими карантинными мерами по предотвращению распространения коронавируса необходимо соблюдать специальные условия и правила для организации санкционированной продажи молодняка птицы населению».