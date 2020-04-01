В Чувашии приступили к севу яровых

Первыми к нему приступили аграрии Порецкого района. По давней местной традиции раньше других здесь вывели на поля посевные агрегаты в СХПК «Никулинский» и в фермерском хозяйстве Алексея Васильева. Механизаторы засеяли ячменем более 50 гектаров. В прошлом году, напомним, на сев в республике вышли 14 апреля, сообщает пресс-служба Минсельхоза. По оперативным данным ведомства на 1 апреля, подкормка озимых зерновых культур проведена на 40,6 тыс. гектаров, что составляет 43,6% площади сева (в 2019 году к подкормке приступили 10 апреля). В Вурнарском, Красноармейском и Цивильском районах подкормлено более 70% площадей. В 9 районах приступили к боронованию многолетних трав.