Национальное радио Чувашии возобновило вещание в районах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Радио расширяет границы и ищет местных корреспондентов

Сразу в трех районах — Красночетайском, Ядринском и Моргаушском — возобновило вещание Национальное радио Чувашии. Трансляцию радиоканала в этих районах теперь обеспечивает современный передатчик, установленный в деревне Канаш Ядринского района, сообщают в Мининформполитики Чувашии. Продолжает расширять зону покрытия и «Таван радио». Благодаря запуску в эксплуатацию передатчика в поселке Огонек Ибресинского района жители и этого, и соседних районов смогут слушать программы «Таван радио». Вместе с расширением сети радиовещания НТРК Чувашии создает в районах муниципальные корреспондентские пункты — внештатные журналисты будут готовить выпуски местных новостей. Такие пункты уже работают в Батыревском и Шемуршинском районах.

Опубликовано: 3 апреля 2020 г.


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