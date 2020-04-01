Национальное радио Чувашии возобновило вещание в районах

Радио расширяет границы и ищет местных корреспондентов

Сразу в трех районах — Красночетайском, Ядринском и Моргаушском — возобновило вещание Национальное радио Чувашии. Трансляцию радиоканала в этих районах теперь обеспечивает современный передатчик, установленный в деревне Канаш Ядринского района, сообщают в Мининформполитики Чувашии. Продолжает расширять зону покрытия и «Таван радио». Благодаря запуску в эксплуатацию передатчика в поселке Огонек Ибресинского района жители и этого, и соседних районов смогут слушать программы «Таван радио». Вместе с расширением сети радиовещания НТРК Чувашии создает в районах муниципальные корреспондентские пункты — внештатные журналисты будут готовить выпуски местных новостей. Такие пункты уже работают в Батыревском и Шемуршинском районах.