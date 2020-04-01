Городской конкурс чтецов пройдет онлайн

Из-за угрозы распространения коронавируса отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия. Учреждения культуры перешли на работу в новом формате и теперь проводят свои мероприятия в новой форме — дистанционной. В Чебоксарах, к примеру, пройдет онлайн и городской конкурс «Храним в сердцах Великую Победу». Его участники, дети от 3 до 18 лет, могут выразительно прочитать стихотворение или спеть песню военной тематики, записать свое выступление на видео и выслать его организаторам. Конкурсные ролики продолжительностью до двух минут принимаются до 27 апреля по электронному адресу Дома культуры «Ровесник» ddkrovesnik@mail.ru.
Опубликовано: 2 апреля 2020 г.
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