В Алатырском районе произошло несколько пожаров

По данным Главного управления МЧС России по Чувашии, 30 марта спасатели ликвидировали пожар в одном из частных домов по улице Кутузова в Алатыре. Огонь вспыхнул под вечер, уничтожил часть кровли и внутренней отделки строения. Спасены два соседних жилых здания.

В десятом часу вечера того же дня на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в селе Чуварлеи Алатырского района. Пламя охватило дом 40-летнего сельчанина. Жилье отстояли.

А на следующий день загорелся лес на территории Безднинского участкового лесничества Алатырского лесхоза. По предварительной версии, огонь перешел на лесной массив с горящей сухой травы. Пожар локализован на площади 90 га. В тушении были задействованы 110 человек и 14 единиц техники.

«С наступлением весны растет число возгораний, связанных с палом сухой травы, — предупреждают в МЧС. — Будьте особенно внимательны при обращении с огнем! Не сжигайте сухую траву и мусор вблизи строений, не бросайте на землю непотушенные окурки! Прошлогодний сухостой и скопившийся за зиму сор могут легко вспыхнуть, а ветер превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар».