Кольцо сжимается…

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

У слушавших и читавших сводки Советского информбюро за вторую половину января 1945 года не могло не возникнуть ощущение, что кольцо вокруг фашистской Германии медленно, но сжимается. Многие звучавшие в сводках названия городов мало что говорили тем, кто жил и трудился в далеком тылу. Но Варшаву, Краков, Кенигсберг, Будапешт знали практически все. А фронтовики — и подавно. Каждую деревеньку, каждый город, каждую речку и каждый канал приходилось брать с боем. А это значит — с кровью, рискуя собой, совершая подвиги. Теряя товарищей…

13 января 1945 г., суббота

В этот день по разведывательным данным разведчика-наблюдателя 2-го дивизиона 15-го минометного полка 33-й минометной бригады 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК рядового Петра Терентьевича Антонова из деревни Луцкое Комсомольского района огнем дивизиона уничтожены 3 станковых и 2 ручных пулемета, одна 81-мм минометная батарея. Для этого рядовой Антонов беспрерывно находился в боевых порядках пехоты, вел разведку днем и ночью, несмотря на сильное воздействие ружейно-пулеметного и артиллерийско-минометного огня противника. 28 февраля за свой ратный подвиг он получит медаль «За отвагу».

А разведчик штабной батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта ефрейтор Владимир Илларионович Лохмоткин, призванный Канашским РВК, обнаружил артбатарею, 2 минбатареи, 3 пулемета и КП противника. Все время находился в боевых порядках пехоты, при выполнении боевого задания был ранен. 10 февраля будет награжден медалью «За отвагу».

«Красная Чувашия» публикует извещение Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Совета Народных Комиссаров и Областного Комитета ВКП (б) о смерти 12 января после продолжительной болезни народного поэта Чувашской АССР, орденоносца Николая Ивановича Полоруссова-Шелеби. Сообщается и об установлении персональных пенсий жене поэта (400 руб. ежемесячно пожизненно), внуку и 3 внучкам (по 100 руб. каждому ежемесячно до совершеннолетия), а также двух стипендий имени Полоруссова-Шелеби по 200 руб. в месяц каждая при Цивильском педагогическом училище.

14 января 1945 г., воскресенье

На плацдарме реки Нарев 4-й пушечный артиллерийский полк 2-й корпусной артиллерийской бригады получил приказ прорвать оборону немцев в районе деревни Подуховня. Орудийный номер 2-й батареи красноармеец Григорий Павлович Григорьев из деревни Шундряши Аликовского района «под огнем противника подносил боеприпасы к орудию на расстоянии 200 метров, в результате чего подавляемая батарея противника была уничтожена, и на огневой позиции было оставлено 2 орудия калибра 105 мм, 8 убитых лошадей, передок к пушке и 8 убитых солдат. Поднося боеприпасы под огнем противника, проявил доблесть и мужество». Подвиг красноармейца Григорьева будет оценен медалью «За отвагу».

Медаль «За боевые заслуги» получил пулеметчик 3-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии красноармеец Анвар Сафилович Сагиев (Салиев?) из Козловского района. В бою при форсировании реки Тисса 5.11.44 г. он забросал гранатами немецкий окоп и уничтожил двух гитлеровцев.

Телефониста взвода связи стрелкового батальона гвардии красноармейца Алексея Егоровича Егорова из деревни Янгиреево Ядринского района ценили и уважали в его 6-м гвардейском стрелковом полку 2-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Четыре ранения получил за войну, а все рвался в бой. Потому и не поскупились на описание его подвига: «В боях с немецкими захватчиками проявил себя отважным и решительным воином Красной Армии. Защитник Сталинграда, он дважды ранен в боях за героический город, а всего за время Отечественной войны имеет 4 ранения. Работая в полку телефонистом, проявил смелость и мужество, всегда отлично выполняет даваемые ему задания и в боевой обстановке, под огнем противника, смело работает на линии, обеспечивая бесперебойную связь на порученном ему участке. В боях на территории Восточной Пруссии в районе населенного пункта Вилкишкен Клайпедской области 20-22 октября 1944 года он исправил свыше 15 порывов провода под огнем противника, чем обеспечил бесперебойное руководство боевыми операциями», а себе — уважение и медаль «За отвагу».

В бою за деревню Швелице 14 января 1945 г. первым поднялся в атаку и, заменив выбывшего по ранению первого номера пулемета, уничтожил 9 немецких солдат стрелок 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта Михаил Никифорович Никифоров из Мариинско-Посадского района. За что через три дня был награжден медалью «За отвагу».

«Красная Чувашия» публикует портрет Героя Советского Союза, генерал-майора инженерных войск Антона Петровича Петрова из деревни Ачакасы Канашского района.

15 января 1945 г., понедельник

«Действуя автоматчиком танкового десанта, за время боевых действий с 14 по 25 января неоднократно внезапно нападал на отходящего противника и огнем автомата уничтожил до 9 немецких солдат» пулеметчик 5-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Иван Михайлович Мурлаев из Красночетайского района. А медаль «За отвагу» за этот подвиг ему вручат в день Красной Армии — 23 февраля.

Уничтожил 2 пулемета, 4 подводы, до роты пехоты противника за 14-15 января 1945 г. орудийный расчет 3-й батареи 16-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка РГК, в составе которого воевал гвардии красноармеец Алексей (Александр?) Тарасович Тарасов из деревни Елаши Цивильского района. Медаль «За отвагу» за свою четкую работу в орудийном расчете наш земляк получит 15 февраля.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Войска 1-го Украинского фронта, развивая стремительное наступление, 15 января овладели крупным административно-хозяйственным центром Польши городом Кельце — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли более 400 других населенных пунктов… В городе Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной немецко-венгерской группировки, овладели военным госпиталем № 2, саперными и железнодорожными казармами, военно-продовольственными складами, товарной станцией, западным вокзалом, городским театром Вароши, центральной клиникой, табачной фабрикой и заняли более 160 кварталов.

16 января 1945 г., вторник

В этот день немцы попытались окружить танки 13-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. В бою с ними убил 4 солдат противника, но был ранен сам рядовой Борис Васильевич Плотников из деревни Лебедеры Чебоксарского района. Через месяц, 14 февраля, ему вручат награду за этот бой — медаль «За отвагу».

Автоматчик 28-го воздушно-десантного стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии рядовой Иван Павлович Степанов из Батыревского района проявил мужество и отвагу при штурме города Щекоцины на реке Нида, превращенного немцами в опорный пункт. «Несмотря на сильный огонь противника и трудности ночи, смело шел вперед и в рукопашной схватке уничтожил 2-х немецких солдат». Приказ о награждении гвардии рядового Степанова медалью «За отвагу» будет подписан 26 января.

17 января 1945 г., среда

Снайпер стрелковой роты 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта гвардии старший сержант Михаил Васильевич Логунов из Батыревского района награжден медалью «За боевые заслуги». В бою за деревню Дзержаново 14 января метким огнем своей снайперской винтовки он уничтожил расчет ручного пулемета противника.

«В бою в районе Якторув 17.01.45 обеспечивал действующие в этом районе подразделения боеприпасами. А на обратном пути эвакуировал раненых с поля боя. Под огнем противника вывез 7 тяжело раненых бойцов с их личным оружием» мотоциклист 5-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Михаил Иванович Иванов из деревни Вудоялы Ибресинского района. А 3-го февраля ему за это вручат медаль «За отвагу».

18 января 1945 г., четверг

Номер минометного расчета 13-го минометного полка 43-й минометной бригады прорыва РГК красноармеец Степан Филиппович Воробьев из деревни Сюрла-Три Моргаушского района в районе Цвирбаллен готовил мины к стрельбе и обеспечил бесперебойный огонь по огневым точкам и живой силе противника, в результате был уничтожен станковый пулемет с расчетом. В день Красной Армии 23 февраля он будет награжден медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты 18 января овладели городом и железнодорожной станцией Пиотр-Кув (Петроков) — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев на Лодзинском направлении, а также с боями заняли город и железнодорожный узел Скаржиско Каменна и более 450 других населенных пунктов… Нашими войсками взят в плен командир 17-й танковой дивизии немцев полковник Брук вместе со своим штабом.

В Будапеште войска 2-го Украинского фронта закончили очищение от противника восточной половины города Пешт и вышли здесь к реке Дунай, заняв при этом около 5000 городских кварталов. Таким образом, в руках противника остается только небольшая часть западной половины города Буда.

19 января 1945 г., пятница

Шофер санитарной машины 6-го отдельного гвардейского танкового полка 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Сергей Степанович Степанов из деревни Кюстюмеры Вурнарского района «за время боевых действий с 14.01 по 24.01.45 г. двигался за боевыми порядками танков и, несмотря на трудные условия боевого марша, его машина прошла 700 км, не имея вынужденной остановки по технической неисправности. За этот период тов. Степанов доставил в армейский госпиталь 5 человек раненых офицеров. На всех коротких остановках уделяет особое внимание сбережению машины и при любых условиях содержит ее в боевой готовности». Ратный труд гвардии красноармейца Степанова 10 февраля оценен медалью «За отвагу».

«Красная Чувашия» печатает сразу шесть приказов Верховного Главнокомандующего. Два из них адресованы командующему войсками 2-го Белорусского фронта маршалу Советского Союза Рокоссовскому и начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Боголюбову, уроженцу города Чебоксары, за прорыв на двух плацдармах на западном берегу реки Нарев севернее Варшавы глубоко эшолонированной обороны противника и овладение городами Пшасныш и Модлин. Москва 17 и 18 января салютовала доблестным войскам 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

20 января 1945 г., суббота

Командир отделения подвоза ГСМ 26-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка гвардии сержант Александр Ильич Игнатов, призванный Чебоксарским РВК, «в бою за деревню Каменна-Гура под сильным пулеметным огнем противника доставил горючее к танкам непосредственно на поле боя», за что 20 января 1945 г. был награжден медалью «За отвагу».

Два боевых товарища — телефонисты 18-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 6-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК 4-го Украинского фронта рядовые — чуваш Андрей Егорович Краснов из села Покровское Мариинско-Посадского района и грузин Георгий Александрович Куркумули из Тбилиси — 20 января в районе села Мухино Краковской волости (Польша) в бою «под огнем противника проложили проволочную связь между батареей и командным пунктом полка. В период боя были частые порывы линии связи, тов. Краснов быстро их восстанавливал и держал бесперебойную связь». Оба друга за этот подвиг получили медали «За отвагу». Рядовой Краснов вернулся домой и прожил до 2002 года. Георгий Куркумули умер от полученных ран в июле 1945 г. на территории Чехословакии.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 3-го Белорусского фронта 20 января штурмом овладели городами Восточной Пруссии Тильзит, Гросс Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли более 250 других населенных пунктов… На страницах «Красной Чувашии» опубликован приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина с благодарностью войскам 2-го Белорусского фронта за освобождение городов Млава, Дзялдово (Зольдуа) и Плоньск. Нельзя пройти и мимо этого сообщения: «Автотранспортная контора автоуправления при Совнаркоме Чувашской АССР с 15 января 1945 года открыла автобусное сообщение по тракту Чебоксары — Канаш. Отправление автобуса будет производиться ежедневно от автотранспортной конторы (Карла Маркса, 67, тел. 3-04). Продажа билетов в кассах автотранспортной конторы за 30 минут до отправления автобуса».

21 января 1945 г., воскресенье

Гвардии красноармеец Семен Григорьевич Пахинов из Красночетайского района при отражении контратаки противника в районе населенного пункта Дакенен (Восточная Пруссия) под огнем противника подвез на огневые позиции 50 мин, чем дал возможность отразить контратаку. Его участие в бою командование оценило медалью «За боевые заслуги», которую он получил 28 февраля.

Кладовщик хозчасти 18-го гвардейского танкового полка 1-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса гвардии ефрейтор Василий Николаевич Соловьев из деревни Нерядово Мариинско-Посадского района «за время боевых операций полка с 9.01.1945 г. показал образцовое выполнение приказов и заданий командования, вовремя обеспечивал продовольствием полк, доставлял продукты питания непосредственно к танкам на поле боя, часто под артиллерийским огнем». За это 24 января он был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 3-го Белорусского фронта 21 января штурмом овладели в Восточной Пруссии городом Гумбиннен — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов… Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев на южной границе Восточной Пруссии, вторглись в ее пределы на 25 км в глубину и 80 км по фронту и овладели городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов…

22 января 1945 г., понедельник

В этот день в районе Пиотркув бронетранспортеры и автоматчики противника напали на колонну 8-го гвардейского минометного полка. Шофер 3-го дивизиона гвардии красноармеец Николай Васильевич Сапожников из поселка Путь Социализма (Березовка) Красночетайского района под сильным пулеметным огнем вывел штабную машину в безопасное место и огнем из личного оружия и гранатами убил 4 и взял в плен 2 солдат противника, за что 15 февраля он получил свою вторую боевую награду — медаль «За отвагу».

В Восточной Пруссии мужество и отвагу показал разведчик–наблюдатель 29-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельной истребительно-противотанковой бригады РГК 3-го Белорусского фронта Василий Васильевч Васильев из Мариинско-Посадского района. Он «под огнем своевременно и точно выполнил задание командования по определению переднего края обороны противника. Во время разведки обнаружил с основного КП важные цели — станковый пулемет и минометную батарею противника, которые впоследствии были уничтожены огнем батареи». 22 января его наградили медалью «За отвагу».

23 января 1945 г., вторник

Илья Семенович Семенов из деревни Симекейкасы Ядринского района в январе 1945 г. был в звании гвардии ефрейтора и воевал в 7-м гвардейском минометном полку 7-го гвардейского кавалерийского корпуса в должности старшего разведчика-наблюдателя. «Ведя разведку в районе г. Калиш 23.1.45 г., обнаружил минометную батарею противника, ведшую огонь по боевым порядкам кавалеристов, уточнил ее местонахождение и вызвал огонь, в результате чего батарея противника была уничтожена», за что товарищи поздравили его с боевым успехом, а 15 февраля — с медалью «За отвагу».

«В бою за поселок Гиммель 23.01.45 г. при отражении атаки противника самоходная установка лейтенанта Егорова сожгла два танка «Пантера» и уничтожила 25 солдат и офицеров противника. В период с 13.01.45 г. по 23.01.45 г. тов. Егоров имеет на своем счету 3 танка, 1 самоходную пушку, 2 полевые пушки, 5 пулеметов и до 100 гитлеровцев. Тов. Егоров достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Посмертно. Командир — майор Сапожков», — эта запись из наградного листа уроженца деревни Яныши Чебоксарского района Егорова Семена Егоровича (об этом наша газета подробно рассказывала в номере за 14.05.2014 г. http://sovch.chuvashia.com/?p=107864 ). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. Семена Егорова наградили орденом Ленина.

24 января 1945 г., среда

«Во время боевых действий 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта с 14 января по 6 февраля 1945 г. бесперебойно обеспечивал боеприпасами и продовольствием спецподразделения полка. Нередко под огнем противника, рискуя собственной жизнью, доставлял боеприпасы в боевые порядки подразделений» стрелок красноармеец Иван Иванович Кондюков из деревни Яуши Чебоксарского района. 28 февраля ему вручили медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 24 января в Восточной Пруссии южнее и юго-западнее города Инстербург наши войска с боем овладели городами Ангербург, Видминнен, а также заняли более 250 населенных пунктов… Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 24 января с боем овладели городами Восточной Пруссии Ликк, Нойендорф и Биалла — сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к озерному району Восточной Пруссии, а также с боями заняли в западной части Восточной Пруссии города Розенберг, Ризенбург и более 200 других населённых пунктов…

25 января 1945 г., четверг

Не устоял у полевой кухни повар 3-го дивизиона 8-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Андрей Семенович Иванов из Козловского района «25.01.45 г. в районе Адельнау при нападении противника на колонну дивизиона после произведенного залпа первым бросился преследовать отступающих гитлеровцев и увлек остальных гвардейцев. Огнем из личного оружия убил 3 и взял в плен 1 солдата противника». 10 февраля он был удостоен медали «За отвагу».

Повозочный батареи 82-мм минометов 1-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии сержант Николай Филиппович Филиппов свой подвиг совершил 25 января в районе селения Миттенбрюкк, когда вражеские автоматчики напали на тылы полка. «Рискуя жизнью, вывез в безопасное место повозку с боеприпасами, чем сохранил ее от возможного захвата». За это уроженец деревни Ронги (?) Мариинско-Посадского района был награжден медалью «За боевые заслуги».

Войне скоро конец, но военная подготовка продолжается. 25 января в заметке «На тактических учениях» «Красная Чувашия» рассказала: «На днях студенты Чебоксарского энергетического техникума участвовали в тактических учениях. Был совершен марш походной колонной с соблюдением мер боевого охранения и маскировки. Пройдя 5-километровую дистанцию, студенты разыграли учебный «бой», в котором отрабатывали тактические приемы. Был проведен захват «языка», сближение с противником в рукопашном бою. Девушкам были предоставлены обязанности связисток и санитарок. В конце учений отрабатывались упражнения по военной гмнастике. Были также показаны и отработаны маскировка, служба дозорных в боевом охранении и в разведке, перестроение походного строя в расчлененный, обязанности наблюдателя и связного, действия одиночного бойца в составе отделения в наступательном бою. На обратном пути разучивались военные песни. Занятия прошли интересно и увлекательно».

Ведущий рубрики Евгений Шумилов

Фото: А до Победы оставалось еще ровно три месяца и две недели…