Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов федеральных СМИ

Республика готова к ускоренной работе

Вчера в рамках работы XI Гайдаровского форума Михаил Игнатьев ответил на вопросы федеральных СМИ. В беседе с журналистами были затронуты разные темы, в том числе как в республике будут решаться задачи, обозначенные в Послании Президента России, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия готова к ускоренной работе по национальным проектам. Он отметил, в республике пошли по пути создания одинаково равных условий как для селян, так и для горожан. В качестве примера была приведена отрасль здравоохранения.

«Первичная медицина (то, на чем Президент России делает акцент) у нас очень серьезно развивается. Могу доложить ответственно: у нас 525 ФАПов. За последние 6 лет мы 206 старых ветхих ФАПов снесли и построили новые. Каждый третий фельдшерско-­акушерский пункт обновили. В отдельных регионах эта проблема по-­прежнему очень актуальна, а мы уже развиваем объекты учреждений здравоохранения второго уровня», — сказал Глава республики.

Он также отметил, что техническая готовность многих школ в республике позволяет уже с 1 сентября 2020 года обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием. Этому способствовала работа правительства республики в 2018-­2019 годах по обновлению кухонного оборудования в образовательных организациях.

«Касаясь школьного питания, в прошлом и позапрошлом годах мы выделили огромные деньги для обновления кухонного оборудования во всех детских садах Чувашской Республики, во всех общеобразовательных школах. В 2020 году мы во всех учреждениях образовательной деятельности сменим кухонное оборудование. Наши предприниматели производят кухонное оборудование, так что это увязано и с темой импортозамещения. Тем самым мы находимся в благоприятной ситуации», — сказал руководитель региона.

Глава Чувашии назвал актуальными для республики темы инвестиционной привлекательности и доверия предпринимательского сообщества к органам власти, которые не раз поднимались в ходе деловых сессий Гайдаровского форума.

«Новые вызовы в мире, глобализация, санкции оказывают определенное давление. Поэтому нам надо адаптироваться в этой конкурентной среде, чтобы, удовлетворяя спрос, наши предприниматели могли создавать высокотехнологичные рабочие места для самореализации молодежи», — отметил он.

Михаил Игнатьев также выразил уверенность в высоких профессиональных качествах нового премьер­-министра России: «Михаил Владимирович Мишустин долгие годы работал в налоговой службе, эффективно управлял общественными финансами. Он реальный практик. Полагаю, что с региональными органами власти будет выстроено деловое конструктивное взаимодействие».

Отвечая на вопрос о том, как в Чувашии решаются вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике на принципах государственно­частного партнерства построен полигон, где можно утилизировать в течение 50 лет ТКО, собираемые на территории республики, и в сельской местности, и в городских округах.

Глава Чувашии ответил и на другие вопросы.