Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов федеральных СМИ

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Республика готова к ускоренной работе

Вчера в рамках работы XI Гайдаровского форума Михаил Игнатьев ответил на вопросы федеральных СМИ. В беседе с журналистами были затронуты разные темы, в том числе как в республике будут решаться задачи, обозначенные в Послании Президента России, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия готова к ускоренной работе по национальным проектам. Он отметил, в республике пошли по пути создания одинаково равных условий как для селян, так и для горожан. В качестве примера была приведена отрасль здравоохранения.

«Первичная медицина (то, на чем Президент России делает акцент) у нас очень серьезно развивается. Могу доложить ответственно: у нас 525 ФАПов. За последние 6 лет мы 206 старых ветхих ФАПов снесли и построили новые. Каждый третий фельдшерско-­акушерский пункт обновили. В отдельных регионах эта проблема по-­прежнему очень актуальна, а мы уже развиваем объекты учреждений здравоохранения второго уровня», — сказал Глава республики.

Он также отметил, что техническая готовность многих школ в республике позволяет уже с 1 сентября 2020 года обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием. Этому способствовала работа правительства республики в 2018-­2019 годах по обновлению кухонного оборудования в образовательных организациях. 

«Касаясь школьного питания, в прошлом и позапрошлом годах мы выделили огромные деньги для обновления кухонного оборудования во всех детских садах Чувашской Республики, во всех общеобразовательных школах. В 2020 году мы во всех учреждениях образовательной деятельности сменим кухонное оборудование. Наши предприниматели производят кухонное оборудование, так что это увязано и с темой импортозамещения. Тем самым мы находимся в благоприятной ситуации», — сказал руководитель региона.

Глава Чувашии назвал актуальными для республики темы инвестиционной привлекательности и доверия предпринимательского сообщества к органам власти, которые не раз поднимались в ходе деловых сессий Гайдаровского форума.

«Новые вызовы в мире, глобализация, санкции оказывают определенное давление. Поэтому нам надо адаптироваться в этой конкурентной среде, чтобы, удовлетворяя спрос, наши предприниматели могли создавать высокотехнологичные рабочие места для самореализации молодежи», — отметил он.

Михаил Игнатьев также выразил уверенность в высоких профессиональных качествах нового премьер­-министра России: «Михаил Владимирович Мишустин долгие годы работал в налоговой службе, эффективно управлял общественными финансами. Он реальный практик. Полагаю, что с региональными органами власти будет выстроено деловое конструктивное взаимодействие».

Отвечая на вопрос о том, как в Чувашии решаются вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике на принципах государственно­частного партнерства построен полигон, где можно утилизировать в течение 50 лет ТКО, собираемые на территории республики, и в сельской местности, и в городских округах.

Глава Чувашии ответил и на другие вопросы.

Опубликовано: 17 января 2020 г.


Читайте также:

С завершением Года добровольца не закончатся благие дела
Михаил Игнатьев дал интервью журналисту информагентства Sputnik Токуяма Асука
Глава Чувашии обсудил в ГК «Ростех» возможности реализации в республике высокотехнологичных проектов
Михаил Игнатьев принял участие в работе Х Гайдаровского форума
Отгул для прохождения диспансеризации может спасти вашу жизнь
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
Открытость, честность, качество жизни
Отклики на Послание Главы Чувашии Госсовету республики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.