В России для детей приобретут 16 тыс. школьных автобусов

На закупку Правительство выделит 35 млрд рублей. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

«За четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными», — обратил внимание глава государства.

Напомним, в прошлом году закупка 1900 школьных автобусов для регионов проводилась по инициативе «Единой России». В ходе своего визита в Нижний Новгород секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщал, партия предложит Владимиру Путину выделить дополнительное финансирование на эту программу.

Вопрос пополнения парка школьных автобусов актуален и для Чувашской Республики. В конце минувшего года Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал, в регионе будет реализована схема подвоза детей в районные детские сады аналогичная школьной.

«Мы для себя приняли такое решение в связи с тем, что многие школы у нас комбинированные с детсадами. В малых населенных пунктах не всегда целесообразно строить новые сады, проще обеспечить их транспортом для перевозки детей», – сообщил он.

В рамках модернизации парка школьных автобусов в 2020 году для общеобразовательных организаций республики было приобретено 46 школьных автобусов на сумму 95 млн рублей. Из них 31 автобус – за счет федерального бюджета, 15 – на деньги республиканского.

Фото из архива редакции