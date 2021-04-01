21 апреля в 12:00 Президент России Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному Собранию

Как и в январе прошлого года, церемония состоится в Центральном выставочном зале «Манеж».

Участие в церемонии примут члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены российского правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, руководители регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, представители СМИ. По данным портала Кремлин.Ру, на оглашение Послания аккредитованы более 430 российских и иностранных журналистов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ? Прямую трансляцию Послания Президента страны с 12 часов будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, сообщают на сайте kremlin.ru. Трансляцию с сурдопереводом покажут в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР).

По уже сложившейся традиции Кремль не анонсирует темы, которые будут освещены в выступлении Путина. Однако пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала «Россия-1», что Послание Федеральному собранию будет в любом случае связано с пандемией: «Глава государства затронет вопрос выхода страны из «ковидного» кризиса, особое внимание будет уделено мерам поддержки бизнеса и населения». В целом, отметил Песков, «объемный текст речи Президента готовится предварительно. Но, как правило, в день, предшествующий оглашению Послания, или в последнюю ночь Президент может дописать и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы». О содержании этих абзацев часто не знает никто, кроме самого Президента. «Это не значит, что кто-то гонится за сенсационностью, — пояснил пресс-секретарь Путина. — Вовсе нет. Поскольку это Послание Президента, то он и является автором».

Фото kremlin.ru

Главными темами прошлогоднего Послания Президента России стали поправки в Конституцию, инвестиции в экономику, модернизация здравоохранения и поддержка семей с детьми.