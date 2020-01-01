Практически все крупнейшие иностранные СМИ не оставили без внимания Послание Президента РФ Владимира Путина. «Российская газета» выяснила, что показалось журналистам наиболее важным…

В чем комментаторы едины, так это в том, что день вышел богатым на сюрпризы, пишет «РГ». Аналитик телеканала CNN Люк Макги замечает, что «даже опытные кремленологи были застигнуты врасплох» предложениями о конституционных изменениях и отставкой Правительства РФ. В другом материале телеканала высказывается мнение, что «перераспределение власти от Президента парламенту может являться сигналом о сдвиге, о котором давно ходили слухи в России».

Газета The Washington Post обратила внимание на «особый акцент» Путина на повышении качества жизни россиян, включая меры финансовой поддержки для повышения рождаемости. Журналисты британской The Independent подметили отличие нынешнего выступления российского лидера от предыдущих: «Драматичные новости последовали в самом конце необычно короткого 80-минутного послания. Его первая часть была в основном посвящена внутренним проблемам, болевым точкам благосостояния и экономики. Вопреки ожиданиям, о внешних угрозах России Путин почти не говорил. Украина даже не упоминалась».

Французская Le Figaro сделала особый акцент на предложениях российского лидера о конституционных переменах: «Главная предложенная мера направлена на усиление роли парламента в формировании правительства и предоставлении ему прерогативы избирать премьер-министра, которого обязан будет назначить Президент. Сейчас же Госдума лишь подтверждает выбор главы государства».

Сенсацией для западных СМИ стала отставка российского правительства и его главы Дмитрия Медведева. По мнению газеты The Wall Street Journal, его уход «освобождает место для новой команды игроков в правительстве». Особое внимание иностранных журналистов привлекла фигура нового премьер-министра России Михаила Мишустина, которого зарубежные издания считают «темной лошадкой». Аккредитованные в России американские корреспонденты растерянно отмечали в Twitter, что до вчерашнего дня «о Мишустине даже не было страницы в «Википедии»…