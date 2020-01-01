Цели намечены, задачи поставлены: комментарии к посланию Президента России Владимира Путина

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашии:

— Президент страны поставил перед руководителями субъектов РФ задачу 100-процентной доступности дошкольных образовательных услуг для детей младше трех лет к концу 2021 года. За последние 8 лет в республике построено 62 детских сада на 10695 мест, в этом году начнется строительство еще девяти на 1840 мест. Особое внимание в Послании уделено здоровью детей, в том числе обеспечению бесплатным качественным горячим питанием всех учащихся начальных классов. В республике для этого уже созданы необходимые условия. Для 223 школ закуплено современное технологическое оборудование, в комплект поставки вошли линия раздачи, пароконвектоматы, электроплиты, пекарские шкафы, холодильные и морозильные шкафы, посудомоечные машины и др. На эти цели было направлено более 250 млн рублей из республиканского бюджета. В 2019 году начата модернизация пищеблоков в детских садах. Для 255 детских садов закупили технологическое и холодильное оборудование, обновили кухонную мебель и др. на общую сумму более 230 млн рублей.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ,

заместитель председателя Комитета Госсовета Чувашии, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава РФ:

— Считаю, что основной проблемой современного здравоохранения остается кадровое обеспечение. Поэтому задача, поставленная Президентом России, — к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения и в приоритетном порядке первичное звено — актуальна и своевременна. 70 проц. бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75 проц. бюджетных мест по специальности «Педиатрия», которые целевым образом будут формироваться по заявкам регионов, позволят закрепить молодежь в здравоохранении и решить проблему дефицита кадров в первичном звене.