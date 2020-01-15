Земельные разборки по-синьяльски

Обсуждение судьбы земельного участка могло бы пройти спокойно

Но разговор получился очень эмоциональным, почти как в украинском парламенте – участники встречи бурно общались, некоторые кричали, а кое-кому даже досталось физически… Видеоролик с эмоциональной встречи местных депутатов с населением мигом облетел весь Интернет.

Издание «Таван Ен» рассказывает, с чего все началось и анализирует произошедшее. 10 января в Синьяльском доме творчества решался вопрос о строительстве складского центра у деревни Ильбеши, пишет газета. Возникли прения, а депутаты и глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов смогли покинуть помещение только с помощью сотрудников полиции.

Позже Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев пояснил ситуацию с земельным участком. «В 2019 году участок был переведен в земли промышленности и иного специального назначения, — пишет газета. — Чтобы собственник мог возвести на нем производственно-складские помещения, создав 150 рабочих мест. Для этого было необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки Синьяльского сельского поселения».

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев: — Необходимо, чтобы этот участок земли использовался по новому целевому промышленному назначению, собственник мог реализовать свой проект. Земельный участок должен приносить пользу и району, и собственнику, и экономике сельского поселения, работать на благо жителей Чебоксарского района.

Чтобы соблюсти все законодательные процедуры, было проведено открытое заседание Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения, но конструктивного диалога не вышло…. Сторонники различных оппозиционных партий и приезжие граждане, заинтересованные в самопиаре и, якобы, никакого отношения к переживающим «настоящим» сельчанам не имеющие, сорвали мероприятие.

Прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама разъяснил, что сотрудники прокуратуры со своей стороны могут дать заключение о законности принятого депутатами решения, проверить на соответствие его законодательству. Что же касается оценки происходивших 10 января в Синьяльском доме творчества событий, то окончательное процессуальное решение по этому поводу будут принимать следователи, добавил прокурор.

По факту произошедших 10 января в Синьяльском доме творчества событий СУ СК РФ по Чувашии проводит проверку, также сообщает «Таван Ен». Приводятся и слова заместителя начальника ОМВД по Чебоксарскому району Андрея Рябова по вопросу о возбуждении двух уголовных дел: по факту нанесения побоев сотрудникам полиции и по факту нанесения побоев депутатам Синьяльского сельского поселения. Глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов от каких-либо претензий в адрес присутствовавших отказался.

После таких «шумных» публичных слушаний хочется порассуждать: а что произойдет, если инвестор откажется от своего проекта? Вроде бы, ничего сверхъестественного, все останется, как есть. Но не будет и плюсов — развития территории, новых рабочих мест. Более того, другие потенциальные инвесторы задумаются, стоит ли рассчитывать на ведение бизнеса в регионе, в частности, в Чувашии.

И еще один момент… Пожалуй, градуса прошедшему мероприятию добавила недостаточная информированность местных жителей о том, какой проект претворится в жизнь у деревни Ильбеши и кто собственник обсуждаемых земель. Возможно, владей они информацией, встреча прошла бы по-другому. Согласитесь, к подобным встречам надо готовиться основательно, а не надеяться, что людей можно заболтать. Мы, журналисты, очень хорошо помним, как в ноябре прошлого года руководство республики уже через несколько дней после лишения Центробанком лицензии Чувашкредитпромбанка встретилось с вкладчиками финансового учреждения и успокоило их – министры и банкиры ответили на все вопросы переполненного зала. В результате не образовалось информационного ваккуума, а «эссерам» на следующий день нечего было делать, так как на общение с ними пришли несколько человек. В случае с собранием в Чебоксарском районе 10 января все пошло не так.

Вячеслав Рафинов, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам: — Благосостояние жителей республики зависит от состояния экономики, а сама экономика — от привлечения инвестиций. Инвесторы выбирают, прежде всего, те регионы, где созданы наиболее благоприятные условия – дороги, коммуникации… Чебоксарский район всегда был привлекательным, на его землях построены самые крупные предприятия нашей республики: «Хипром», «Завод промышленных тракторов» и другие. И сами города Чебоксары и Новочебоксарск «растут» на землях Чебоксарского района, такова судьба пригородных земель. Сейчас привлечение инвестиций — это одна из самых основных проблем развития регионов, и они борются за эти инвестиции. Если средства на строительство нового предприятия не придут в нашу республику, они уйдут в другой регион, а с ними вместе уйдут рабочие места, налоговые поступления в бюджет. Горячий характер обсуждения этого вопроса я связываю прежде всего с тем, что приближаются выборы Главы Чувашской республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и нашей республики. Активизировались оппозиционные политические партии, и политическая борьба происходит не всегда честно. Но в политической борьбе нельзя забывать об экономике Республики, о её развитии и росте благосостояния жителей. Уверен, если в Чувашии будет новое предприятие, на нем будут работать наши жители и они будут получать достойную заработную плату.

В действиях депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района ряд экспертов увидели признаки нарушения действующего законодательства. Так, считают они, «народные избранники незаконно проголосовали по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района в нарушение действующего градостроительного законодательства». Выходит, что под вопросом и легитимность итогового решения депутатов от 10 января 2020 года

Как сообщили «Советской Чувашии» в республиканском министерстве юстиции и имущественных отношений, в июне прошлого года Кабинет Министров Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством принял решение о переводе земельного участка, находящегося в частной собственности и расположенного в д. Ильбеши Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Правомерность данного решения подтверждена Верховным судом Чувашской Республики.

Целью перевода земли является размещение и строительство промышленно-складского комплекса (логистического центра) под развитие территории согласно действующего Генерального плана Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района. Необходимо отметить, одобренного ранее населением и депутатами Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения. Министерство обращает внимание, что «речь не идет о строительстве завода по производству сухого молока китайскими инвесторами».

28 декабря 2019 г. проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки данного поселения. Они касались отображения на карте градостроительного зонирования территории зоны производственных объектов (П-1) вместо части зоны – сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственного назначения (СХ-1) на указанный земельный участок.

«Важным является и тот факт, что при проведении публичных слушаний учитывается мнение жителей соответствующего муниципального образования и правообладателей имущества в границах этой территории, что в данном случае было нарушено», — утверждают эксперты.

«СЧ» стало известно, что собрание депутатов Синьяльского сельского поселения планируется провести повторно, уже в установленном законом порядке.

Юлия Николаева