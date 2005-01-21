Переправу через Cуру строили в годы войны

Мост с историей

На прошлой неделе, как уже рассказывала «СЧ», в Ядринском районе открыли эстакаду к мосту через Суру на федеральной дороге М-7 «Волга». Сами мосты близ Ядрина, а их там насчитывается два, тоже заслуживают внимания. Современный, к которому как раз и подвели подъездные пути, построен в 2012 году. Он считается вторым по протяженности искусственным сооружением в Чувашии, его длина — 1241,91 метра (самый длинный в республике, кстати, — мост через Волгу, его длина 1319 метров). А вот его старший собрат длиной 429,9 метра, расположенный неподалеку, — в народе этот мост через Суру называют «старый» — построен еще в 1960-х годах. По нему до сих пор осуществляется движение в направлении на Казань. С ним связана любопытная история: до металлического моста на этом месте был деревянный, строили его в тяжелые военные годы узники ГУЛАГа, а сам объект был засекречен. В 2005 году наша газета вспоминала о тех событиях. Публикуем этот материал с некоторыми сокращениями.

Секретный мост через Суру

В истории республики есть события, которые еще подробно не исследованы. В их числе — строительство деревянного моста в Ядрине, возле Ямоза, в 40-е годы. К сожалению, свидетелей этой грандиозной стройки осталось мало. Практически нет документов, фотографий — сыграла свою роль засекреченность объекта. Но некоторые любопытные факты удалось разузнать.

На «ниме» со всех концов

Раньше ядринцы переправлялись через Суру на пароме. Но с увеличением грузоперевозок встал вопрос о надежной переправе. Были подготовлены проекты будущего моста, который должен был стать важным стратегическим объектом, — oт Васильсурска и до самой Пензы не было никакой переправы для автомобильного и гужевого транспорта. По технологиям тех лет мост мог быть только деревянным и лежать на высоких опорах — Сура в те годы разливалась очень широко, вода иногда затапливала город. Об этом, например, свидетельствует метка на северной стороне Троицкой церкви.

Строительные работы начались в конце 1941 года. Чуть позже вышло специальное постановление Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП(б), где были расписаны сроки строительства — до октября 1943 года. Чтобы приступить к возведению моста, нужно было перекрыть озеро Сергач высокой дамбой. Экскаваторов и бульдозеров в те годы не было. Поэтому привлекали местное население, задействовали и заключенных ГУЛАГа.

Лес на стройку подвозился из Вурнарского и Шумерлинского районов, сплавлялся по реке из Поречья. Из 11 районов вывозили песок и камни для дамбы. На насыпь их поднимали на носилках и подводах. Это был тяжелый, изнурительный труд. По некоторым оценкам численность рабочих колебалась от 30 до 45 тысяч человек. Здесь бесплатно показывали кино, на стройку регулярно приезжали столичные артисты. Но все это было для «гражданских». В иных условиях жили узники ГУЛАГа…

Военная тайна

Объект военной дороги № 4 (так называлась стройка) был глубоко засекречен и охранялся отрядом внутренних войск. В газетах о нем не было никакой информации. Подробности строительства описывались лишь в отчетах для наркомата внутренних дел и обкома ВКП(б). Сообщили в прессе только об открытии моста.

Работы были завершены 12 августа 1943 года почти на два месяца раньше срока.

Деревянный мост располагался на высоте 18 м над уровнем воды. Общая длина составляла 565,5 метра, опоры были обработаны специальным химическим составом, предохраняющим дерево от гниения. По берегам рядом с ним протянулись цепочки боевых окопов с блиндажами и землянками. Они должны были служить оборонительной линией на случай установления фронта в этой местности. Но и после завершения работ секретность с моста не сняли. На режимном положении мост находился до 1952 года.

Визитная карточка Ядрина

Перед началом ледохода на Суре проводились взрывные работы. Для этого из Казани приезжал отряд инженерных войск со взрывчаткой. Не обходилось без жертв. Так, однажды заряд взорвался раньше времени прямо в руках метальщика. Мощной волной тело выбросило в воду, и нашли его только летом. В следующий раз заряд упал на проплывающую льдину — ударная волна выбила настил моста.

ЧП на мосту происходили и по другим причинам. Однажды водитель грузовой машины заснул за рулем и, пробив перила, упал на землю между опорами. Прохожие, оказавшиеся на мосту, с разрешения караульного спустились вниз. Но водитель, зажатый кабиной, к тому времени уже умер.

Часто опоры моста задевали проходившие грузовые и пассажирские суда. Сваи стояли в шахматном порядке, поэтому баржи и пароходы должны были сделать сложный маневр, чтобы пройти под ним. В 1951 году колесный пароход «Степан Халтурин» наехал на одну из опор моста. В результате судно, когда-то принадлежавшее братьям Таланцевым, пришлось списать.

Вообще злополучному мосту не везло — три раза в него ударяла молния. В первый раз она расщепила свайную опору, потом попала в телефонный ящик, в третий раз — в сторожевую площадку. На удивление, обошлось без пожара и жертв.

А однажды мост использовали и в качестве рекламного щита. В середине 50-х годов в Ядрин с концертом приехал известный в свое время силач Бедило. Он уговорил начальника гарнизона В. Зимина прикрепить большую полотняную афишу на ферме парадного въезда. Понадобилась очень длинная лестница. Три охранника кое-как донесли ее, но, обессилев, поднять не смогли. Тогда силач под изумленные возгласы окружающих с легкостью взял лестницу и приставил к ферме. Реклама сделала свое дело, народу собралось полный зал.

Скорость движения по мосту была ограничена до 10 километров в час. За нарушение правил движения и курение предусматривались штрафы до 100 рублей. В один год в кассу было сдано 6 тысяч штрафных рублей. Деньги шли на обслуживание моста. А ремонтировать eго приходилось постоянно — каждый день стучали топоры, визжали пилы. Поток транспорта все увеличивался, и деревянное сооружение быстро дряхлело. В любое время мост мог проломиться под тяжестью машин. Но вскоре пустили новый железобетонный мост близ деревни Иваньково. Переехал туда и воинский гарнизон. Судьба ядринского моста была решена. В зиму 1965-1966 годов он был сломан. Мост опутали тросами, и несколько тракторов «свалили» его на лед. Грохот стоял страшный.

Мост прослужил 22 года и был своеобразной визитной карточкой Ядрина. На смену ему пришел понтонный мост. Но это уже другая история.

В. Бажайкин,

корреспондент газеты «Знамя труда»,

г. Ядрин

21 января 2005 г.