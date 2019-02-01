У Деда Мороза из Великого Устюга в Чувашии есть свои помощники

Подарки от местных кондитеров

Очередной приезд в минувшие выходные всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в Чебоксары стал ярким событием и собрал детвору со всей республики в детском парке имени А.Г. Николаева и в торговом центре «Мадагаскар». Хорошим дополнением к волшебному празднику, наполненному различными конкурсами, песнями и танцами стали подарки от местных кондитерских фабрик.

Изюминкой торжественного события в ТЦ «Мадагаскар» стало вручение участникам новогодних конкурсов призов от кондитерской фабрики «СМАК».

— Приезд Деда Мороза состоялся уже не в первый раз, и когда в это грандиозное событие вносятся новые штрихи, это всегда радует, — делится впечатлениями многодетная семья Трофимовых. — «Настоящий» Дедушка Мороз, сладкие угощения от фабрики «СМАК», обширная развлекательная программа и внимание со стороны взрослых превратили фестиваль в настоящее новогоднее чудо, заполнив уличный парк торгового центра заливистым, искренним смехом!

На помощь главному кудеснику страны пришла и кондитерская фабрика «АККОНД», предоставив сладкие подарки для организации праздника в детском парке имени А.Г. Николаева.

Фото Станислава Дергунова: Дед Мороз из Великого Устюга в Чебоксарах уже во второй раз.