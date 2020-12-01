Дед Мороз и команда НТВ исполнили мечты юных чебоксарцев

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой телеканала НТВ исполнили мечты чебоксарской многодетной семьи и организовали телемост с ребятами из реабилитационного центра для детей.

Предновогоднее чудо свершили организаторы ежегодной благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ», которая проводится уже в пятый раз. Основная цель турне доброго волшебника по стране — помочь детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В преддверии акции мальчишки и девчонки, как правило, пишут письма на почту dedmoroz@ntv.ru, а Дед Мороз вместе с командой НТВ выбирают тех ребят, которые больше всех нуждаются в помощи, и осуществляют их мечты.

Несмотря на пандемию, в этом году акция проходит масштабнее, рассказывают организаторы. Из специальной студии в Москве Дедушка Мороз вместе со звездами НТВ поздравляет детей и взрослых с наступающим праздником. А подарки до адресатов помогают доставлять волонтеры.

Добрый волшебник уже провел телемосты с Челябинском, Петрозаводском, Майкопом, Новосибирском, Барнаулом, Ижевском и Абаканом. Всего акция охватит свыше 30 городов.

ЦИФРЫ 51000 километров от Владивостока до Калининграда проехал Дед Мороз вместе с командой НТВ за четыре года своих путешествий. Добрый волшебник посетил около 330 детских социальных учреждений, 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.

В Чебоксарах помогала Деду Морозу исполнять детские мечты популярная ведущая программы «Квартирный вопрос» на НТВ Оксана Козырева. Первой виртуальных гостей принимала многодетная семья Арлановых. Родители воспитывают двойняшек Пашу и Петю, им 13 лет, и дочку Аделину, ей три годика.

У обоих братьев гемипарез, а у Пети еще и атрофия зрительного нерва, рассказали в пресс-службе НТВ. Несмотря на недуг, мальчишки увлекаются судомоделированием, у них много грамот за победы и участие в разных творческих конкурсах. Дедушка Мороз и его помощники приготовили для семьи презенты: технику от программы «Чудо техники» и фестиваля «Ледовая Москва», игрушки и пазлы от интернет-магазина игрушек TOY.RU и, конечно, сладкие сюрпризы.

Подарки от главного волшебника страны и партнеров акции получили и постояльцы реабилитационного центра для детей Минтруда Чувашии. Напомним, реабилитацию здесь проходят дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и нервной системы. Конечно, ребята мечтали увидеть Деда Мороза вживую, но оказалось, что и в онлайн-формате с волшебником можно весело пообщаться.

«Поначалу мальчики и девочки немного застеснялись, когда Дедушка Мороз с экрана телевизора стал расспрашивать их про увлечения и любимые занятия, — рассказала «СЧ» директор центра Елена Шафейкина. — Но потом раскрепостились, с удовольствием читали стихи и пели новогодние песни».

Учреждению добрый друг Деда Мороза — ОАО «РЖД» — прислал в подарок мультимедийный комплекс, а детям спонсоры акции передали игрушки и сладости.

Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Новогодние чудеса продолжились в Национальной библиотеке Чувашии. Дед Мороз ответил на вопросы юных журналистов-медиаволонтеров чебоксарской школы № 59. И конечно, никто из детей не остался без подарка.