Новогодние утренники пройдут без родителей и в своих группах и классах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новогодние утренники для детей в этом году будут. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская в пятницу на региональном оперштабе по коронавирусу.

Она отметила, что ситуация с заболеваемостью среди детей по ковиду и ОРВИ на территории республики относительно благополучна. Однако необходимо соблюдать все меры предосторожности.

«Проведение праздничных мероприятий с детьми в соответствии с санитарными правилами допускается в своих группах и классах. Новогодние утренники разрешаются только без участия родителей и без привлечения лиц из иных организаций, с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами, в том числе термометрии при входе и дезинфекции. Если мероприятие проводится в общем зале, то после каждой группы нужно проводить заключительную дезинфекцию и, конечно, необходимо наблюдение за здоровьем детей», — объяснила Надежда Луговская.

 

 

Фото из архива «СЧ»

Опубликовано: 5 декабря 2020 г.


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