Накануне Нового года в Чувашии усилена охрана хвойных молодняков

В последний месяц уходящего года согласно приказу Минприроды Чувашии усилена охрана хвойных молодняков в предновогодний период и период новогодних праздников. Чаще проводятся патрулирование лесов и рейды по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, в том числе совместно с органами внутренних дел и КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии.

Лица, допустившие нарушение лесного законодательства, привлекаются к административной ответственности, в органы внутренних дел и прокуратуры оперативно направляются материалы о выявленных нарушениях, проверяется законность перевозимых новогодних деревьев.

29 ноября текущего года состоялся аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях в целях заготовки елей и(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. С ООО «Шумерлинский лесхоз» заключен договор купли-продажи лесных насаждений, расположенных на территории Шумерлинского лесничества. Купить ель или сосну для праздника можно только в специально отведенных местах.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу обеспечить в республике благоприятную экологическую обстановку, без чего невозможно повысить качество жизни населения. Этого можно достичь, в том числе, рационально используя лесные ресурсы и восстанавливая их. Важно, что в республике созданы все условия для заготовки семян лесных растений и получения из них стандартного посадочного материала.

Чтобы восстановить лес на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, в лесничествах республики завершаются работы по формированию запаса лесных семян. Эти меры принимаются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего до конца года нужно заготовить 153 кг лесных семян. В настоящее время идет переработка шишек сосны, работы будут завершены до 25 декабря 2019 года.

Антон Семенов

Уважаемые граждане!

Помните, что легальная ель обойдется гораздо дешевле!

Берегите наши леса, сохраняйте природу и не омрачайте себе праздник незаконной рубкой лесных насаждений!

КСТАТИ

Незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. Более того, два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, уже переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.