Разбой и убийство в частном доме в Ибресях

К 20 годам лишения свободы приговорен житель поселка Ибреси одноименного района за разбойное нападение на пенсионерку и ее убийство.

Уголовное дело расследовало СУ СКР по Чувашии, а рассматривал его Верховный суд республики.

Установлено, что в апреле этого года 43-летнему мужчине и его 30-летнему сообщнику захотелось выпить, а денег не было, и решили они «занять» их у пенсионерки. Проникли в дом 74-летней женщины, проживавшей неподалеку, избили ее, забрав два сотовых телефона, и стали требовать деньги. Потерпевшая вынужденно отдала злоумышленникам 750 рублей, а затем, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала последние четыре тысячи.

Чтобы скрыть следы преступления, сообщники решили убить пенсионерку. Через несколько часов тело женщины нашла ее знакомая и вызвала полицию. Причастных к преступлению мужчин задержали быстро. Назначенный срок осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении 30-летнего сельчанина выделено в отдельное производство, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сейчас дело рассматривает суд.