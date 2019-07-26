В Яльчикском районе прокуратура обнаружила незаконную вырубку леса

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники прокуратуры Яльчикского района с привлечением работников «Лесной охраны» Минприроды Чувашии съездили в Трехбалтаевское участковое лесничество, чтобы проверить — нет ли там незаконных порубок леса.

И в ходе осмотра лесного участка, расположенного в выделе № 1 квартала № 197 лесничества, что на территории Яльчикского района, обнаружили три срубленные сосны общим объемом 2,61 кубических метра.

Ущерб, причиненный Минприроды, оценен на сумму более 73 тыс. рублей. По этому факту на основании постановления прокуратуры возбуждено уголовное дело. Гражданин, подозреваемый в незаконной порубке сосен, установлен.

Опубликовано: 13 декабря 2019 г.


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