Суд отменил решение общего собрания членов гаражного кооператива

Московский районный суд Чебоксар рассмотрел гражданское дело по иску двух членов местного гаражного кооператива, которые требовали признать недействительным решение состоявшегося общего собрания.

Истцы заявляли о том, что их не известили о времени и месте его проведения, что инициировалось это собрание не уполномоченными на то лицами, голосование проводилось по вопросам, не включенным в установленном законом порядке в повестку дня, и кворума на собрании не было.

По Гражданскому кодексу РФ основанием для признания недействительным решения общего собрания является существенное нарушение порядка его созыва, подготовки и проведения. Решение может приниматься в форме заочного голосования и считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при условии, что в нем участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов гаражного кооператива.

Вопросы наличия кворума, легитимности лиц, участвующих в голосовании, соблюдение порядка самого голосования и подсчета голосов имеют существенное значение для правомочности принимаемых собранием решений. Между тем суд отметил, что представленный стороной ответчика список распределения гаражных боксов не является списком членов кооператива на дату проведения собрания. Он содержит многочисленные неоговоренные исправления и дописки, нет ссылок на включение новых членов кооператива на основании документов, подтверждающих их право собственности на гаражные боксы и членство в ГК. Нет таких сведений и в представленных бюллетенях для голосования. То есть перечисленные документы не отвечают принципам относимости и допустимости доказательств.

Ответчиком не были представлены сведения о количестве членов кооператива и собственниках гаражных боксов. Более того, в ходе судебного разбирательства представители ответчика пояснили, что точное число членов кооператива им неизвестно. В суде также выяснилось, что на собрании действительно не было кворума, необходимого для принятия решений. Значит, такие решения «в силу прямого указания закона» являются ничтожными.

Суд также отметил, что представленный протокол собрания членов кооператива составлен с нарушением — в нем не указаны сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. Не были соблюдены и процедуры по уведомлению членов кооператива о проведении общего собрания в форме заочного голосования.

В итоге суд признал решение общего собрания членов кооператива в форме очно-заочного голосования недействительным и обязал ответчика разместить на информационных стендах ГК объявление о принятом судебном решении, установив для этого срок.