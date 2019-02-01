Ветеран войны, Герой труда

Когда-то слова «ударник социалистического соревнования», «отличник производства», «стахановец», «новатор» и «рационализатор» были почти обиходными. Выдающиеся заслуги конкретного человека в развитии науки либо той или иной отрасли промышленности и сельского хозяйства отмечались званием «Герой Социалистического Труда». Оно было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года и заменило ранее существовавшее звание «Герой труда». Всего в СССР этого почетного звания удостоены, по разным данным, от 20605 до 21560 человек. В Чувашии их всего восемь десятков.

Это были и простые труженики — работяги от сохи и станка, и общественно-политические деятели, научные и медицинские работники, учителя и строители. Тогда этих людей знала вся республика. Газетные репортажи, фотохроника, встречи… Ими гордились, их ставили в пример подрастающему поколению.

Сменился государственный строй, сформировалась новая общественно-политическая идеология и кто сегодня назовет хоть одно имя из плеяды Героев Социалистического Труда?

А помнить надо…

Одним из них был Иван Тимофеевич Пронькин. Он родился 5 мая 1911 года в деревне Кольцовка нынешнего Вурнарского района в обычной крестьянской семье. Выпускник местной начальной сельской школы (другого общего образования он так и не получил). Свой трудовой путь начал дежурным на железнодорожном разъезде, затем вступил в организованную С.К. Коротковым сельскохозяйственную артель.

В 1934 году, в первый свой трудовой год, вспахал с напарником более одной тысячи гектаров посевных площадей. С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. готовил механизаторов из числа девушек из близлежащих деревень. Был призван в ряды действующей армии, стал лыжником-разведчиком. Комиссован летом 1943 года после тяжелого ранения в боях под Харьковом. В марте 1945 года возглавил тракторную бригаду Вурнарской машинотракторной станции.

За достигнутые показатели по итогам работы в 1947 году был награжден орденом Ленина. Передовик сельскохозяйственного производства. Инициатор соревнования между трактористами Вурнарского района и Чувашской АССР. Награжден 17 медалями «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве» и «За успехи в народном хозяйстве СССР» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Выставки достижений народного хозяйства СССР. Вел активную общественно-политическую деятельность: избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва (1951-1955), являлся членом Чувашского республиканского комитета защиты мира.

За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1949 года И.Т. Пронькину присвоено звание «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Федор Козлов

Фото из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики: Иван Пронькин в обеденный перерыв обсуждает с трактористами своей бригады график работы Вурнарской МТС. Август 1951 г.