«Чайка»: восстание машин

В Чувашском драматическом театре сыграли премьеру по пьесе Чехова

Куда катится современное общество, к чему ведут процессы модернизации, захватившие мировое пространство в бурном потоке XXI века? Что угрожает человеческой цивилизации, как предотвратить вселенский коллапс, вызревающий в недрах нашей планеты? Спектакль-размышление, спектакль-предупреждение, спектакль-завещание нам, нынешним, и тем, кто будет после нас. Так представили в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова одну из самых многосложных, неоднозначных и, как оказалось, злободневных чеховских пьес.

В свое время «Чайка» ознаменовала новый этап в истории развития русского театра, а образ Нины Заречной стал символом чистоты и хрупкости душевной организации, не выдержавшей схватки с безыскусностью и грубостью житейских реалий. Для художественного руководителя и режиссера коллектива Валерия Яковлева, мастера широких тематических обобщений, проблемного метода работы с источником и философско-поэтических взглядов на окружающую действительность, это почва более чем благодатная, где даже малейшая авторская ремарка дает мощный импульс для движения постановочной мысли, не говоря уже о спектре затронутых вопросов. Человек и Судьба, Человек и Искусство, Человек и Свобода, Человек и Человек — редко в каком произведении можно встретить столь тесное и синтетичное их переплетение, фактически обязывающее и исполнителей, и зрителей к мышлению крупными категориями и глубокому аналитическому подходу.

Творческая мечта, воплощенная к юбилею «Пилĕк пăтлă юрату» (Чайка) по пьесе Чехова стала своеобразным подарком художественного руководителя Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Валерия Яковлева своим зрителям, своему театру в год собственного 80-летия. Этим спектаклем, который народный артист СССР, лауреат государственных премий России и Чувашии вынашивал не один год, словно приберегая прикосновение к грандиозной классике на время мудрой зрелости, открывался фестиваль постановок режиссера, приуроченный к нынешнему юбилею. Закрывался же фестиваль музыкальной драмой «В деревне» по пьесе классика чувашской литературы Федора Павлова, где занята вся труппа театра. А после фестиваля постановок своего худрука коллектив подарил Валерию Николаевичу большой юбилейный вечер «Ватлăх, ан васка», во время которого в его адрес прозвучало много теплых, добрых слов. Он — постановщик более 90 спектаклей, его имя знают и ценят его творчество не только в Чувашии, но и далеко за пределами республики. В юбилейном вечере мастера принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он вручил юбиляру орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым Валерий Яковлев награжден в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Из последних премьер «Чайки» на российской сцене особую огласку получила постановка Кирилла Пирогова в «Мастерской Петра Фоменко», ставшая, по словам московских критиков, данью академическим традициям с полным погружением в мир драматурга и отсутствием яркой режиссерской позиции. Версия Валерия Яковлева — это, напротив, попытка встряхнуть затертый долгой постановочной практикой материал и рассмотреть его под собственным углом зрения, причем не столько с помощью осовременивания декораций и костюмов (режиссер берется и за оформление спектакля), сколько путем вскрытия некоего художественного кода, делающего текст актуальным для любой эпохи.

И, несмотря на то что в качестве главных героев здесь выбраны люди-творцы, писатели, драматурги, артисты, по-разному расценивающие саму суть творчества, для Валерия Яковлева конфликт мятущегося, каждой клеточкой кожи бунтующего Треплева и заматерелого, пресыщенного деньгами и славой, художнически перезревшего Тригорина — лишь повод задуматься о другом, выходящем далеко за рамки обозначенной Чеховым проблематики.

Но если в одиночных или парных мизансценах нам все же удается ухватиться за общепринятую трактовку пьесы, то в массовых, решенных в духе блокбастера «Терминатор 3: Восстание машин», постановщик окончательно сворачивает с предложенного автором пути и вступает с ним в полемику, заставляя концептуальные механизмы крутиться по своим художественным канонам.

Настораживающе чужеродным, даже враждебным элементом, выбивающимся из стилистической канвы спектакля, внедряется в драматургическое пространство Нина Заречная, удачно попавшая в талантливые исполнительские руки Оксаны Драгуновой, актрисы тонкого внутреннего склада и сверхчуткого отношения к роли. И хотя в своем первом диалоге с Треплевым героиня кажется нам безобидной и органически не предрасположенной ко всякого рода диверсиям, затем мы понимаем, что ее портрет — это диссонанс, грубо режущий ухо и расстраивающий изначально сбалансированное звучание сценического ансамбля, что подтверждается и пластически, и мимически, и интонационно.

В пугающе механизированных, словно запрограммированных каким-то неведомым разработчиком движениях девушки, экипированной в хищно поблескивающий в свете софитов кожаный костюм и будто скачанной из компьютерной игры, в мертвенной невыразительности голоса, монотонно и «на автомате» отчитывающего тот самый, такой по-чеховски живой и волнующе декадентский монолог о «людях, львах, орлах и куропатках», преподнесенный в виде экспозиции образа, ощущается вся ненастоящесть натуры героини.

Для усиления эффекта Нина появляется не одна, а вместе со своей «свитой», собранной из странных инопланетных существ во главе с самим Дьяволом в воплощении гибкого, невероятно фактурного Евгения Урдюкова, специально введенным режиссером в качестве лейтобраза. В их неотвратимом, имитирующем хакерскую кибератаку, наступлении мы видим символическое отражение современной реальности. Всего того, чем больна наша повседневность, о чем ежечасно кричат с экранов телевизоров и страниц газет. Ускоренная индустриализация городов, стран и континентов, истребляющая все живое, естественное, природное и поставившая Землю на грань экологической катастрофы… Все смешалось в единое хаотичное нечто, именуемое будущим, завтрашним, новым, от которого холодно в душе и темно в глазах.

«Радиус поражения» героини настолько велик, что отдельные черты ее характера подобно вредоносному вирусу отравляют практически каждый образ спектакля. Он угадывается то в бедных, обрекающих друг друга на муки нелюбви Маше (Эмилия Назарова) и Медведенко (Александр Яковлев), то в терзаемых сомнениями, тщетно пытающихся обрести гармонию с собой Сорине (Николай Сергеев) и Дорне (Вячеслав Александров), то в душевно уязвимом, насквозь неврастеническом Треплеве (Василий Иванов), к финалу достигающем такого морального раздрая, что уже не способен ни страдать, ни мечтать, ни ненавидеть.

Единственными, кому хватает самообладания, мудрости и внутренней энергии противостоять разрушительной силе Нины, оказываются Аркадина и Тригорин, чей дуэт выделяется из общей композиции и по глубине смыслового наполнения, и по выразительности исполнительского языка, и по эмоциональному посылу в зал. Елизавета Хрисанфова и Петр Садовников виртуозно считывают изысканную натуру своих героев и акцентируют внимание не столько на внешних рисунках ролей, сколько на их внутреннем содержании.

Неброско, сосредоточенно, на тихой интимной ноте раздается их пронзительное соло, точно озвучание того настоящего, сокровенного, не наносного, что пока еще есть в нашем мире и что стоит лелеять, как уходящую эпоху. Иными словами, они и есть эта эпоха, олицетворение нравственности, высоких идеалов и неиспорченных вкусов, всего того, что мы брезгливо зовем «прошлым веком» и от чего упорно стремимся убежать в продвинутое «завтра». Вот только каково место человека там, среди девайсов, гаджетов, машин и прочего технологического «новья», и найдется ли оно вообще, пока неясно…

Мария Митина

Фото Чувашского драмтеатра: Актриса Аркадина (Елизавета Хрисанфова) в окружении агрессивных инопланетных существ и даже самого дьявола — как символ наступления эры глобальных кибератак.