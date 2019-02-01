В Чувашии приступили к масштабному благоустройству

Тротуары — до самых отдаленных уголков

27 ноября Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», который определяет два приоритетных направления — благоустройство улиц и дворовых территорий, а также тротуаров, соединяющих эти территории со школами, детскими садами, клубами и фельдшерско-акушерскими пунктами. На эти цели из средств республиканского бюджета направлено 1,5 млрд рублей. Уже на следующий день после подписания Указа в Минстрое республики собрались главы муниципальных образований для обсуждения предстоящих глобальных работ, которые призваны сделать комфортную среду в городах и самых отдаленных селах республики нормой жизни.

Старт реализации программы по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к ним в рамках проекта партии «Единая Россия» в Чувашии был дан еще в 2011 году. И с тех пор повышение качества и комфорта среды стало для власти системной работой. Как сказал Глава на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, объявляя о подписании Указа: «Этими вопросами мы не первый год занимаемся, работу никогда не приостанавливали, средства выделяли, проводили капремонт, благоустраивали дворовые территории и подъездные пути».

Однако нынешнее целевое выделение таких огромных средств и сосредоточение на этих конкретных задачах должно ощутимо изменить «дворовую» картину Чувашии.

Что войдет в перечень масштабных работ по всей республике? Это асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, обустройство зон отдыха, экопарковок и освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, озеленение и разбивка цветников, обеспечение дворов системами видеонаблюдения.

Причем в каждом муниципалитете сами будут определять, какие из работ целесообразны и необходимы. Для этого там будут созданы свои комиссии. Основными участниками и инициаторами проектов должны стать сами жители. И отбор проектов предлагается проводить исходя из особенностей каждого двора (правда, с учетом стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ).

Таким образом, реализация Указа позволит благоустроить более 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах Чувашии. А результаты беспрецедентного по масштабам республики обустройства смогут непосредственно ощутить порядка 380 тысяч жителей республики. Для этого объемы работ по благоустройству должны быть удвоены и даже утроены. То есть, по словам Михаила Игнатьева, будущий, 2020, год в этом плане должен стать прорывным. А министерствам и местному самоуправлению придется постараться актуализировать соответствующие государственные и муниципальные программы.

К такой актуализации и призвал собравшихся в Минстрое муниципальных руководителей министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко, назвавший Указ очень хорошим и позитивным.

ОЛЬГА ЧЕПРАСОВА, глава администрации города Новочебоксарска: — 27 ноября мы прочитали Указ Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева о выделении средств на ремонт и благоустройство дворовых территорий. Конечно, эта новость позитивно воспринята жителями Новочебоксарска. Проблема давно назрела, средства нам выделяют большие — более 200 млн рублей. Сейчас мы займемся проектированием и обсуждением с жителями направлений, куда мы будем направлять эти средства. Стоит задача своевременно составить проектно-сметную документацию, получить экспертизу, провести общественное обсуждение и заключить муниципальные контракты. Наконец, освоить средства. Но не просто ради освоения, а эффективно. Для того, чтобы это было положительно воспринято населением.

— 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий — очень большое дело, чтобы мы с вами организовали хорошую работу для обеспечения комфортных условий проживания жителей республики, — сказал он. — 1,5 млрд плюс порядка 350 млн по комфортной городской среде в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» на обустройство наших общественных территорий. То есть в общей сложности порядка 1,8 млрд.

При этом, чтобы осознать масштабы указанных финансовых вливаний, для сравнения напомнил: на работы указанного направления этого года по всем источникам было выделено порядка 540 млн (из них 400 — по комфортной городской среде, 80 — по линии Минтранса на дороги и дворовые территории и 11,5 — по линии Минсельхоза с учетом местных инициатив). То есть стоит представить, сколько будет проведено работ на средства, превышающие нынешние больше чем в три раза.

Эти средства уже выделены и распределены пропорционально количеству домов в каждом муниципалитете. Определены и сроки представления проектно-сметной документации и заключения контрактов с подрядчиками. Они довольно жесткие. До 1 февраля 2020 года районам надо успеть согласовать с главным архитектором проекты благоустройства, а до 1 апреля заключить контракты на благоустройство дворовых территорий и тротуаров. Одним словом, работу надо начинать уже сегодня. Профильное ведомство не шутя предупредило, что если контракт где-то не будет заключен вовремя, деньги на проект заберут и перераспределят тем, кто эту работу успешно проведет.

— К сожалению, такой пример в этом году есть, — вздохнул Алексей Грищенко. — А хотелось бы, чтобы такого не было. Потому что подобного шанса может больше и не быть. Нужно сделать это для людей, благоустроить им улицы и дворы. И у нас сегодня есть уникальная возможность для этого.

Чтобы снизить риск «неуспеваемости» муниципалитетов при подготовке ПСД («только для того, чтобы ускорить и помочь, зная, как сегодня тяжело бывает работать с проектировщиками»), Минстрой предложил городским и районным администрациям воспользоваться готовыми наработками строительного ведомства.

Они выглядят так. Минстрой уже разработал 36 площадок (а в течение следующих двух недель их обещают уже полсотни) с эскизами и всеми расчетами, вплоть до локальной сметы. На местах останется лишь сделать инвентаризацию всех дворов и внимательно посмотреть, как «привязывать» там благоустройство с учетом, например, существующих сетей. Встретиться и обговорить все с жителями территории, предложить им на выбор различные варианты. Продумать весь комплекс работ.

Выделены огромные деньги. Однако к этому прибавятся и средства местных муниципалитетов, и деньги самих жителей. Такая схема финансирования, повышающая ответственность на местах и бережливость людей к новому обустройству, нам уже известна. То есть и этот проект рассчитан на софинансирование. Средства муниципалитета составят 5%, местного населения — 1%.

Руководитель Минстроя не раз отметил, что готовые разработки — лишь предложение, которое поможет ускорить работу. Так как в них просчитаны даже предельные цены на каждый квадратный метр по проездам и тротуарам, как в асфальте, так и в брусчатке. И специалисты в отделах строительства на местах по таким наработкам смогут определить сметную стоимость своих проектов чуть ли не в течение суток. Чтобы уже можно было и с жителями конкретно разговаривать, и выходить «на привязку» и аукцион. Этих документов муниципалитетам будет уже достаточно, чтобы не привлекать проектировщиков, а сразу включиться в работу.

При этом здесь не исключают, что на местах есть свои наработки, собственные проекты. «Мы двумя руками «за», — ответил на вопрос об этом министр, — используйте их, оговаривайте с людьми.

Конечно, главное — это благоустроить территории для комфортного проживания людей, в каком бы городе или селе они не жили. Но есть у Указа и еще одна сторона. Почти 2 млрд рублей — это и загрузка для стройкомплекса республики, насчитывающего сегодня около 17 тысяч человек. Это новые рабочие места, зарплата людей, хорошие объемы для местных фирм, поддержка строителей в районах, а в связи с переходом на эскроу-счета — еще и поддержка всей отрасли. Правда — лишь при хорошей организации процесса. И это сейчас — главная задача.

У руководителей муниципалитетов возникло немало вопросов именно по «процессу». А можно ли обустраивать дворы и в частном секторе? А проложить дорогу до автобусной остановки? А вложить в проект ремонт тротуаров и проездов?

Алексей Грищенко признался, что он против того, чтобы деньги на благоустройство дворов «закатывать в асфальт». В приоритете Указа — дворы и площадки. «Проезды во дворах — да! А к микрорайонам — нет! Это не программа дорожного фонда». Однако у каждого двора своя специфика, и вопросы возникать будут. И сначала надо спросить у людей, что из предусмотренного проектом они хотят видеть у себя на улице, во дворе в первую очередь. Если будут спорные вопросы, их обещают обсуждать. Каждый.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: То, что сегодня делается в области благоустройства территорий, можно назвать настоящей революцией, в результате которой на глазах преображаются наши большие и малые города, села и районные центры.