«Т Плюс» направила свыше 38 млн рублей на техническое перевооружение подсобного хозяйства Новочебоксарской ТЭЦ-3

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» завершил реализацию проекта по техническому перевооружению технологических блоков, связанных с использованием химических веществ, на площадке подсобного хозяйства Новочебоксарской ТЭЦ-3. Выполненные мероприятия повысят эффективность и надежность производственного процесса, а также уровень безопасности труда персонала. Объем финансирования проведенных работ составил свыше 38 млн рублей с НДС.

В рамках проекта были выполнены демонтаж и консервация устаревшего оборудования, с установкой нового и современного. В частности, баков хранения химических веществ и жидкостей, насосов, а также трубопроводов. Проведена автоматизация технологического процесса, что позволило удаленно в режиме реального времени ввести контроль и управление операциями, в которых используются кислоты и щелочи, растворы аммиака, гидразин-гидрата.

Все работы по техническому перевооружению были произведены в условиях действующего производства без остановки выработки химически обессоленной воды.

Новое оборудование прошло пусконаладочные работы, опробование и введено в эксплуатацию.

Отметим, что в настоящее время на Новочебоксарской ТЭЦ-3 компанией реализуется еще один масштабный проект – техническое перевооружение мазутного хозяйства станции. Его выполнение повысит надежность работы ТЭЦ и теплоснабжения потребителей города.