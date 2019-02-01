Санаторий или ботинки? На что может рассчитывать инвалид

Лечение в санатории — довольно сложная тема для людей, имеющих инвалидность. Потому что тут у специалистов регионального отделения Фонда социального страхования по Чувашии нет возможности для маневра, в отличие от тех случаев, когда возникают вопросы в обеспечении техническими средствами реабилитации.

Так, например, человек может какие-то технические средства купить за свой счет, если они рекомендованы ему экспертной комиссией, а потом получить компенсацию из фонда. А вот с путевками в санаторий такая процедура не предусмотрена законом. Председатель Чувашской республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов Юрий Сергеев расстроен таким положением дел: инвалидам по зрению сложно попасть в специализированные санатории именно потому, что цены на них высоки в силу специфики, а стоимость одного дня санаторно-курортного лечения не должна превышать 1247,7 рубля.

Это затрудняет их покупку, а порой делает ее невозможной. Тем более, что длительность санаторно-курортного лечения должна составлять 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Правда, стоимость в последнем случае увеличена до 1951,5 рубля. Кроме того, что нельзя ограничиться поездкой в санаторий на неделю-две (а это вполне устроило бы многих), так путевки еще приходится закупать на сезон, когда цены значительно падают. Поэтому чаще всего инвалиды не имеют возможности поправить здоровье в летнее время и делают это в межсезонье.

Справка «СЧ» В текущем году приобретено и предоставлено льготным категориям граждан 1220 путевок, из них детям-инвалидам и сопровождающим их лицам — 154 путевки.

На состоявшейся на днях пресс-конференции по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением специалисты ФСС по Чувашии рассказали, что нынешний год был сложным: по не зависящим от них причинам не удалось провести тендер по закупке путевок на теплое время года.

К сожалению, не все инвалиды владеют информацией, что для получения льготной путевки на санаторно-курортное лечение необходимо встать в очередь, автоматически в нее никого не ставят. Впрочем, сейчас очередь электронная, заявление на путевку можно подать в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также легко отследить, как она продвигается. Хотя поездки на курорты многим людям не показаны (это, надо сказать, тоже расстраивает инвалидов), в очереди на получение санаторно-курортного лечения числятся 3700 получателей соцпакета.

Что касается обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, то на учете состоят 12131 инвалид, в том числе 1577 детей-инвалидов. Заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чувашии Людмила Смолина рассказала, что сейчас изменяются многие документы, которые касаются обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, их новой редакции ждут в начале следующего года.

Справка «СЧ» В нынешнем году на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями выделено 218,5 млн рублей из федерального бюджета, из которых 18 млн руб. — на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства.

Ильнару Васильеву, которая представляла Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов республики, тоже волновала сложность получения детьми санаторно-курортного лечения. Многие родители не могут поехать на реабилитацию с детьми: если им по основному заболеванию оно не показано, то сопутствующие заболевания, по ее словам, права на поездку в санаторий уже не дают. Она привела пример, когда при заболевании спинного мозга, из-за которого развился паралич ног, невозможно получить путевку, потому что в списке заболеваний спинного мозга нет. Это федеральное положение, которое должно неукоснительно соблюдаться.

Она же задала вопрос, касающийся многих детей с ограниченными возможностями. Проблемы возникают, когда ортопед советует ортопедическую обувь, а МСЭ не включает ее в индивидуальную программу реабилитации, объясняя это тем, что раз ребенок не ходячий, то и обувь ему не нужна. Людмила Смолина считает, что это неправильно — сейчас отношение к необходимости иметь ортопедическую обувь и туторы (это такая специальная конструкция, фиксирующая сустав) изменено. Поэтому если врач рекомендует, то отказов включить в индивидуальную программу реабилитации быть не должно.

Также она поделилась своими надеждами на принятие новых документов, которые должны существенно облегчить реабилитацию инвалидов. И самое главное — все инвалиды должны получить доступную среду, которая включает в себя не только возможность беспрепятственно передвигаться по улицам, но и вести полноценную жизнь, которая включает в себя и такие «мелочи», как путешествия, развлечения, учебу и работу, если позволяет здоровье.

Фото phototass1.cdnvideo.ru: Инвалидам, как и всем другим людям, нужны впечатления, эмоции, смена обстановки. Чем счастливее они будут, тем здоровее будет общество.