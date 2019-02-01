В Чебоксарах прошел праздник театра для детей и подростков

Круглым столом на тему «Театр для детей и подростков. Каков он?» в Чувашском театре юного зрителя завершил работу Чебоксарский театральный форум.

Соединивший в себе сразу два масштабных мероприятия — Всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атăл юмахĕ» (Волжская сказка) и Международную лабораторию детской национальной драматургии, форум собрал представителей разных народов и подарил настоящий праздник всем участникам и зрителям. К тому же эти театральные встречи стали школой профессионального мастерства для арт-студентов республики и артистов самого ТЮЗа.

Десять дней в театре проходили показы спектаклей, мастер-классы и семинары от театроведов. В фестивале «Волжская сказка» приняли участие десять театров, в том числе из Москвы, Тулы, Республики Казахстан и республик ПФО. Результаты фестивального состязания были оглашены за упомянутым круглым столом.

Лучшим спектаклем фестиваля была признана постановка Чувашского ТЮЗа имени М. Сеспеля «Шинель» режиссера Владимира Беляйкина. Лучшим спектаклем для детей — «Мой папа самый, самый» Московского драмтеатра «Бенефис» (режиссер Анна Неровная). Лучшая сценография — Рустам Баймухаметов («Путь Канифы» Детского театра «Сулпан», Республика Башкортостан). В своих номинациях отмечены артисты Полина Шабаева (ТЮЗ, Уфа), Владимир Свинцов (Чувашский ТЮЗ имени М. Сеспеля) и Александр Батырев (Мордовский национальный драматический театр).

Фото cap.ru: Победителям фестиваля вручили вот такие замечательные призы.