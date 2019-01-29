Чебоксары лидируют в голосовании «Город России — национальный выбор»

На сайте проекта «Город России — национальный выбор» продолжается голосование за самый привлекательный, узнаваемый и символичный город России. Столица Чувашии пока занимает лидирующие позиции.

Напомним, в 2013 году в этом конкурсе Чебоксары заняли первое место, а в 2018-м — третье. Вот и нынче у каждого жителя Чувашии есть возможность поддержать столицу республики. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки, регистрация на сайте не требуется, поясняют в администрации города.

Чтобы подтвердить свой выбор, нужно собрать на сайте незамысловатую картинку, что занимает всего несколько секунд, и тогда голос будет засчитан.

На сегодня в рейтинге городов Чебоксары набрали свыше 252 тысяч голосов, оставив далеко позади более крупных «конкурентов». На втором месте держится Нальчик, на третьем — Курск. Сохранит ли столица Чувашии лидирующие позиции, зависит от поддержки жителей Чувашии.

Голосование продлится до 30 декабря.