В Чебоксарах несовершеннолетний приговорен к реальному лишению свободы за сбыт наркотиков

Об этом сообщает Следственное управление СКР по Чувашии, расследовавшее уголовное дело. На скамье подсудимых оказались 17-летний подросток и его 20-летняя знакомая (оба из Чебоксар). Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ «группой лиц по предварительному сговору».

В июле нынешнего года подросток для сбыта забрал из двух тайников, оборудованных в городе, спайсы общей массой более 34 граммов, которые были расфасованы в 30 пакетиков и заложены там его сообщником, чья личность сейчас устанавливается. Затем молодой человек договорился с упомянутой девушкой о том, что она поможет ему сделать закладки со спайсами. Парень успел поместить два свертка в потайных местах, однако вскоре его и сообщницу задержали полицейские. Имевшиеся при них более 32,5 грамма наркотиков, а также заложенные в тайниках спайсы были обнаружены и изъяты. Суд приговорил 17-летнего подростка к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а его 20-летней знакомой назначен условный срок в 3 с половиной года.

В Следственном управлении рассказали, что за 9 месяцев этого года СУ СКР по Чувашии возбуждено 81 уголовное дело о преступлениях несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (за аналогичный период прошлого года — 74). Перед судом по обвинению в совершении таких преступлений предстали 12 несовершеннолетних.

Как следует из материалов уголовных дел, обычно молодые люди находили в Интернете объявления о так называемой «подработке», размещавшиеся неизвестными им лицами. И, надеясь на легкий доход, не требующий каких-либо усилий, преступали закон, до конца не осознавая всей ответственности и опасности, которой они себя подвергали.

СУ СКР напоминает, что максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетним за подобные деяния, — 10 лет лишения свободы, и призывает молодых людей не допускать ошибок, о которых они будут жалеть всю жизнь.