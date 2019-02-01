Какие штаммы вируса гриппа угрожают россиянам в этом сезоне

Всемирная организация здравоохранения в этом году насчитала 57 тысяч штаммов вируса. Однако всерьез нас смогут побеспокоить только четыре: два вида гриппа А, с которыми мы уже встречались, — Брисбен был у нас в 2018 году и Канзас — в 2017, а также два вируса группы Б — Колорадо, курсировавший в 2017 и Пхукет — в 2013 году. Несмотря на то, что инфекция постоянно мутирует, нам она уже знакома, иммунитет переболевших людей помнит, как надо от нее защищаться, поэтому эпидемиологи большого количества пострадавших от этого коварного заболевания не ждут.

Судя по тому, что в странах Азии и Южной Америки, а также Турции и некоторых регионах России люди уже начали болеть теми видами гриппа, что попали в вакцину, жителям республики, сделавшим прививки, переживать по поводу предстоящего эпидсезона нет смысла. Даже если болезнь разовьется, серьезных осложнений она дать не должна.

Но это, если говорить научным языком, касается популяции в целом. Как отреагирует на заражение конкретный организм, предсказать сложно. Утешает то, что в начавшемся эпидсезоне заболеваемость острыми респираторными заболеваниями, по данным Роспотребнадзора по Чувашии, ниже среднемноголетнего на треть. Хотя заболевшие есть: в последнюю неделю октября слегли с кашлем, насморком и прочими симптомами простуды почти 4 тысячи человек. Большинство из расхворавшихся, а это 62%, — дети до 17 лет.

Вакцинация от гриппа в этом году проходит на редкость активно: люди самостоятельно приходят в поликлиники, чтобы привиться. По-видимому, они убедились, что вакцина если и не спасает от заболевания на все сто, то все равно защищает от осложнений. По данным специалистов Минздрава, ни один из вакцинированных пенсионеров не получил в прошлом эпидсезоне осложнения в виде пневмонии (а ведь именно пожилые люди чаще всего страдают от этой напасти).

Всего на начало месяца было привито 30% населения республики. Цель, чтобы выработать коллективный иммунитет, — привить 45%. В Чувашию уже поступило 439 тысяч доз вакцины — это две трети от запланированного объема. Те, кто пока не успел привиться, еще может это сделать: время для получения иммунного ответа после введения вакцины есть. Массового заболевания этой инфекцией эпидемиологи ждут не раньше середины февраля. Но первые больные в регионах страны уже появились, поэтому тянуть с вакцинированием не стоит.

Фото: Журналисты газеты «Советская Чувашия» при подготовке материалов постоянно находятся в гуще народа, и поэтому, чтобы не быть разносчиками вирусов, сделали прививку против гриппа.