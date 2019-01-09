В чеченском селе есть Чувашская улица

Об этом Главе Чувашии рассказали на фестивале национальных культур

Дом дружбы народов в День народного единства – одна из основных площадок, где проходят мероприятия ноябрьского праздника. Становится традицией проведение здесь фестиваля «Единая семья народов России». Сюда съезжаются и представители национально-культурных объединений и религиозных организаций Чувашской Республики на традиционную в этот день встречу с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

4 ноября здесь за круглым столом собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. И председатель Ассамблеи народов Чувашии Лев Кураков открыл мероприятие словами благодарности Главе республики за личное участие в создании центра, где теперь можно проводить такие встречи, а также выставки, концерты и занятия национальным творчеством.

Глава Чувашии в свою очередь выразил благодарность руководителям национально-культурных объединений.

– Вы очень ответственно делаете свою работу, – сказал он. – Наши встречи в День народного единства стали традицией, и мы вместе стараемся правильно расставить приоритеты, как действовать, чтобы укрепить традиции, которые являются нашим общим достоянием. Задача властей – создать благоприятные условия для жизни, работы, творчества, сотрудничества.

Михаил Игнатьев отметил, что традиции – это и образ жизни людей. И если они не потеряны, то и разводов меньше, и детей в семье больше. За последние семь лет количество многодетных семей в Чувашии увеличилось в 1,6 раза, а по количеству разводов Чувашия в топе регионов с самым низким их процентом. И в целом это тоже элемент стабильности. К тому же в последние годы много внимания уделялось повышению уровня жизни не только в городе, но и на селе. Здесь продолжают строить фельдшерско-акушерские пункты, уже введено в строй более двухсот, работают и 25 мобильных ФАПов. Поставлена задача в ближайшие пять лет отремонтировать все поликлиники и больницы. Большие средства выделены для дошкольных учреждений и на ремонт и строительство сельских клубов. В 2020 году будет построено 7 домов культуры и еще 25 в последующие годы. Более 500 млн рублей будет направлено на ремонт ДК и сельских библиотек. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев добавил к этому, что в наступающем году планируется отремонтировать все музыкальные школы, оснастить их музыкальным оборудованием.

В День народного единства в тему был и разговор о праздновании 100-летия образования Чувашской автономной области, старт которому был дан 16 октября торжествами в Крыму. Глава Чувашии напомнил, что это хороший вариант представления своих возможностей в разных регионах и за рубежом. До конца года Дни культуры Чувашии пройдут еще в Самарской области и Башкортостане. А в течение будущего года Дни культуры планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ульяновской области, Республике Беларусь. Михаил Игнатьев попросил участников круглого стола, чтобы национально-культурные объединения республики приняли самое активное участие в праздновании юбилея Чувашской автономии.

Дом, который объединяет Бывшее здание филиала Российского социального университета на улице Хузангая, переданное Ассамблее три года назад, действительно совершенно преобразилось. И не только оно само, но и территория вокруг, и даже сама улица – на одной стороне уже сделан тротуар, и сейчас работы идут на другой. А в ближней Дубовой роще постоянно проводятся субботники, и она приобретает вид парка. Можно сказать, Дом уже объединил и жителей микрорайона. Академик Лев Кураков «открыл тайну», что с самого начала так и задумывалось. Пошел навстречу и город. И работа в этом направлении продолжается. В самом здании сейчас доводят до ума концертный зал. А, например, будущий обустроенный парк с дубовыми деревьями есть идея назвать Парком 100-летия Чувашии.

В свою очередь руководители НКО высказали свои предложения и просьбы. Например, общественный деятель Бассам аль-Балауи, много лет налаживающий связи между Чувашией и Палестиной, считает, что первым делом Чувашии необходим хороший аэропорт, который бы больше, чем все остальное, сразу громко заявил о городе и республике. Председатель национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Ферит Гибатдинов для укрепления дружбы между соседними республиками, встречающими свое столетие, предложил одной из улиц в Чебоксарах присвоить имя Габдуллы Тукая, а в Казани дать улице имя Константина Иванова.

Кстати, по словам чеченских представителей, в селе Урус-Мартан есть Чувашская улица. История присвоения ей этого имени была долгой, но теперь о Чувашии там знают. Руководитель мордовского культурного центра Владимир Седойкин посетовал, что в СМИ мало отражают все лучшее, что происходит в республике, и что с этим надо что-то делать.

…Встреча в Доме дружбы народов началась и закончилась выставкой народных промыслов, национальных костюмов и произведений декоративно-изобразительного искусства в рамках фестиваля национальных культур. А на втором этаже здания развернулась экспозиция дипломных проектов молодых дизайнеров и архитекторов, которые совсем скоро будут определять лицо города и республики. Так встречаются традиции и современность, прошлое и будущее.

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