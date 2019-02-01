Вместо заказанного через Интернет шуруповерта чебоксарец получил деревянную киянку

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мошенники уже открытым текстом намекают людям, что нельзя доверять незнакомцам.

Деревянный молоток обнаружил чебоксарец в посылке, в которой должен был быть шуруповерт. Рекламу сайта, предлагающего нужный в хозяйстве инструмент, 54-летний мужчина увидел в Интернете, прошел по ссылке и оформил заказ. На почте выложил за посылку, на которой в графе «отправитель» значилось «шуруповерт», более трех тысяч рублей, а получил сами уже знаете что – как символический совет не верить кому попало.

Как сообщила дознаватель отдела полиции №3 УМВД России по г. Чебоксары Елена Михайлова, по данному факту возбуждено уголовное дело. Экспонат, присланный горожанину, мог бы пополнить «музей доверчивости», который впору открывать стражам порядка. Здесь же были бы деревянные брусочки, гвозди, кирпичи и прочий строительный материал, щедро рассылаемый мошенниками взамен того, что люди заказывают по Интернету…

 

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Опубликовано: 6 ноября 2019 г.


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