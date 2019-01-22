Продукция Продфонда отмечена «золотом»

Новый этап развития

Две золотые медали завоевала чувашская полба Продовольственного фонда республики в Москве на Всероссийской выставке «Золотая осень-2019». Высокой оценки удостоилась как шлифованная, так и дробленая крупа. Триумф не стал неожиданным. Ведь работники предприятия вкладывают всю душу, чтобы продукция была качественной, сохраняла при обработке все полезные для организма компоненты и в лучшем виде дошла до потребителя.

Говоря о полбе, нужно отметить, что это особый продукт. Выращенная в Чувашии, она особенно полезна местному населению: богата полезными для организма витаминами и минералами. И это очень важно. Ведь люди сегодня стараются более рационально подходить к питанию, снижать потребление вредной пищи. У людей формируется своего рода мода на натуральные диетические продукты. И полба — в их числе.

Спрос рождает предложение. Древняя злаковая культура, которую наши предки выращивали на протяжении сотен лет и семена которой были почти утрачены, снова стала возрождаться. И если Продфонд раньше закупал совсем немного зерна полбы, то в этом году объемы закупки увеличились кратно.

Несмотря на сложившуюся тенденцию в ценообразовании на здоровые и натуральные продукты, которые значительно дороже традиционных, на предприятии намерены, как и прежде, сохранять умеренные цены на свою продукцию. В сравнении с ценами других производителей на аналогичный товар стоимость полбы на предприятии значительно ниже.

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ, генеральный директор Продовольственного фонда Чувашской Республики: «Главная задача Продовольственного фонда — обеспечение населения региона качественной и безопасной продукцией по доступным ценам, а также поддержка сельхозтоваропроизводителей республики при проведении сезонных полевых работ поставкой минеральных удобрений, топлива, в том числе и путем авансирования».

Важным в Продовольственном фонде считают поддержать не только потребителя, но и производителя. Серьезным шагом к этому стало создание электронной информационной площадки в интернете «Нашсельхоз». Благодаря ей местные сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства могут реализовывать свою продукцию без посредников и продавать ее без наценок, что выгодно для оптовых и розничных покупателей, а также государственных и муниципальных заказчиков.

На электронной площадке сельхозпроизводители могут найти информацию о приеме заявок на поставку ГСМ и минеральных удобрений. Это еще одно направление деятельности предприятия. Продовольственный фонд работает непосредственно с производителями, что гарантирует качество поставляемой продукции. Среди партнеров предприятия, с одной стороны, крупные холдинги — российские производители удобрений, с другой, сельхозтоваропроизводители республики.

Поддержка сельхозпроизводителей при проведении сезонных полевых работ — не единственная задача Продфонда. Для предприятия важно, чтобы продукция местных сельхозпроизводителей была эффективно реализована. И Продфонд гарантирует закупку зерна, картофеля, овощей, мяса по ценам, не ниже рыночных.

Здесь же, на электронной площадке, Продфонд размещает объявления о закупке овощей и мяса для бюджетных учреждений, а также злаков для собственного производства, которое постоянно растет. А потому в этом году запустили дополнительно пятую производственную линию. В планах добавить в ассортимент новые виды изделий, а, по возможности, развить собственную торговую сеть. Начало этому положено. Недавно к торговой сети добавился фирменный киоск с собственной продукцией неподалеку от головного предприятия.