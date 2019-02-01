Малые города Чувашии готовят проекты по благоустройству

За Ядрином последовал Алатырь

На днях в Нижнем Новгороде строители, архитекторы и эксперты, съехавшиеся со всей страны, обсуждали вопросы развития и благоустройства населенных пунктов.

В работе первого дня форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходившего при поддержке Минстроя России в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», приняла участие делегация Чувашской Республики в составе заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главного архитектора Чувашской Республики Александра Шевлягина, специалистов республиканского Минстроя, Агентства территориального развития. А также экспертов из городов Канаш, Мариинский Посад, Алатырь, Ядрин, Цивильск.

На форуме дали старт очередному, третьему, Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, победителей которого назовут в марте будущего года. От Чувашии за право получить финансовую поддержку на благоустройство планируют бороться пять городов. Алатырь — в категории «Исторические поселения»; Мариинский Посад, Козловка, Цивильск — в категории малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек и Канаш как город с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек.

Положительный опыт участия в этом конкурсе у Чувашии уже есть. Проект «Связывая поколения», представленный Ядринской городской администрацией, вошел в число победителей по итогам 2019 года в номинации «Малые города до 10 тыс. жителей». На реализацию проекта городу выделено 40 млн федеральных рублей и 10 млн в порядке софинансирования из республиканского бюджета. (Подробности в «СЧ» от 6.06.2019 г. «Старинный город готовится к обновлению»).

Преобразования коснутся центральной улицы Ядрина — Комсомольской, где проходят все самые значимые городские события. Проектом предусмотрена реконструкция пешеходных дорожек, установка светильников, малых архитектурных форм, озеленение, обустройство мест отдыха, напомнили в Минстрое Чувашии. Все работы муниципалитет должен завершить до 31 декабря 2020 года.

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашской Республики