Вопросы журналистов Главе Чувашии переросли в поручения министрам

Как уже сообщалось, Глава Чувашии Михаил Игнатьев встречался с представителями ведущих СМИ республики. А 18 октября провел прямую линию с жителями республики — слушателями Национального радио и «Тӑван радио».

В ходе этих общений было задано немало вопросов, касающихся самых разных сфер и проблем. На вчерашней правительственной планерке Глава республики озвучил ряд этих вопросов и отдал поручения по их решению. В частности, речь шла о неорганизованной остановке межмуниципальных пассажирских автобусов в районе «Рощи» в Чебоксарах. Транспорт, в том числе не имеющий лицензий, отсюда отправляется в хаотичном порядке, что стало возможным после закрытия автостанции «Новосельская». Глава попросил дать пояснения вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева и главу горадминистрации Алексея Ладыкова. По словам министра, в обстановке разбирались на месте, против «незаконных» водителей составлено более десятка протоколов. Рассматривается вопрос об аренде специальной площадки. Глава потребовал в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы и разрешить данную проблему. На столичном пассажирском автотранспорте имеются и случаи срыва расписания, в чем также должна разобраться горадминистрация.

Озвучен также вопрос о несоблюдении правил сбора и вывоза отходов в отдельных муниципалитетах. Тут не должно быть никаких проблем — везде есть хорошие дороги.