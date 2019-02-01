Тотальному диктанту выбирают столицу

На сайте проекта «Тотальный диктант» началось народное голосование за столицу ТД в будущем году. За право назваться таковой поборются Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Нукус (Узбекистан), Тамбов и Ростов-на-Дону. Чебоксары пока не попали в состязание — количество участников акции в этом году у нас было меньше тысячи.

Народное голосование продолжится до 10 часов вечера 11 ноября. За три недели голосования отдать свой голос за тот или иной город можно раз в сутки хоть каждый день до конца голосования. Именно голосующие определят пятерку финалистов, которые 1 февраля на конференции проекта в Москве сразятся за право принять в своем городе автора Тотального диктанта — 2020. В этот день экспертное жюри выберет победителя.

В выбранной столице автор Тотального диктанта прочитает свой текст 4 апреля 2020 года. Все желающие написать под его диктовку смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции будет организована прямая трансляция.

Руководитель проекта Ольга Ребковец призвала поддержать города-претенденты. Ведь Тотальный диктант — проект со своей историей и традициями, к которым уже можно причислить и конкурс по выбору столицы акции.