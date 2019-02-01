Глава Чувашии встретился с журналистами ведущих изданий региона

За чаем — о любимой республике

Беседа Михаила Игнатьева с представителями СМИ, состоявшаяся на днях в Доме правительства, получилась содержательной и откровенной. За два часа разговора «при свечах» (миниатюрные свечки подогревали чай) удалось обсудить немало вопросов. От инвестиционного климата региона и «мусорной» реформы до зарплат учителей и врачей и даже цен на билеты в кукольный театр…

Программа развития

«У нас должен быть полезный разговор», — с самого начала призвал собеседников Глава Чувашии, отметив, что важно озвучить все наболевшее — и каждый факт при этом либо подтвердить, либо опровергнуть. Подробно отвечая на каждое обращение, Михаил Игнатьев интересовался попутно мнением самих журналистов («а вы как считаете?», «ваши предложения?») и предлагал им быть активнее, организовывать опросы читателей, проводить журналистские расследования… На большинство вопросов отвечал сразу, но кое-что взял на заметку, пообещав разобраться.

Представители прессы, всегда следящие за официальной повесткой, не могли не поинтересоваться у руководителя республики итогами поездки на совещание под руководством Дмитрия Медведева, касающееся социально-экономического развития регионов. Спросили и о программе ускоренного развития Чувашии. Михаил Игнатьев рассказал: она пока в разработке, проходит согласительные процедуры в федеральных министерствах. Документ будет принят в дополнение к уже существующей Стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года и позволит привлечь дополнительные деньги, открыть новые высокотехнологичные производства.

Что касается встречи с премьер-министром, то Глава республики озвучил на ней некоторые предложения, например, по методике подсчета доходов населения: сегодня доходы жителя Чувашии, трудящегося вахтовым методом, учитываются по месту его работы, республика от этого «проигрывает» в цифрах.

Объясняя, как программа ускоренного развития сможет повлиять на рост инвестиций, руководитель региона сделал акцент на создании соответствующей инфраструктуры и государственной поддержки бизнеса — такая благоприятная среда и призвана привлекать бизнесменов. К сожалению, предпринимателей, подобных Виктору Вексельбергу, в Чувашии не хватает.

Михаил Игнатьев, Глава Чувашии: «Все макроэкономические показатели будут с плюсом к 2018 году. Индекс промышленного производства — не менее 102%, обрабатывающее производство — примерно 103%. Индекс физического объема сельского хозяйства — 101,5%. Отдельные сельхозтоваропроизводители свою продукцию экспортируют. Хорошая динамика ввода жилья (107%). Межбюджетных трансфертов мы привлекаем на 25% больше к факту 2018 года. Это дает нам возможность привлечь на 25% больше средств. Это и инвестпрограммы, и строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения… На социальную политику в этом году направляем почти 14 млрд рублей». (О предварительных итогах развития Чувашии в 2019 году).

Продолжая тему инвестиций, телевизионщики задали вопрос: наши города средствами не обделены, а как быть муниципалитетам, где не так хорошо развита инфраструктура? Михаил Игнатьев ответил, что в районах с инфраструктурой не так уж и плохо. Дороги у нас лучше, чем во многих других регионах, хорошо работают МФЦ, модельные библиотеки… А вот вниманием предпринимателей муниципалитеты иногда действительно обделены, но есть и много положительных примеров.

Не без упущений

«Все же на виду!» — заметил Глава республики на просьбу подвести итоги еще одной программы — «Вместе жить, вместе строить» — и назвал ее одной из лучших, выполненной сполна. Так, до конца года количество новых фельдшерско-акушерских пунктов достигнет 205 (из 525 ФАПов существующих), выполняется просьба сельчан об оснащении домов культуры аппаратурой и появлении новых клубов (к концу года их будет введено 18), обустраиваются общественные пространства, дворы, подъездные дороги. Работа продолжается также в областях образования, здравоохранения, спорта. Хотя и случаются упущения на уровне муниципальных образований, признает Михаил Игнатьев.

Говоря о «мусорной» реформе, журналисты заметили: следующий этап — это раздельный сбор мусора. Будет ли власть стимулировать людей к этому? Можно принять любые нормативные документы, прозвучало в ответ, но они не будут работать, пока люди не готовы психологически. А готовы ли они? Еще не совсем. Касаясь самой реформы, Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия входит в десятку лучших регионов России по работе с ТКО. Сегодня подготовлены 95% площадок для сбора мусора, 70% контейнеров уже установлено, остальные появятся к новому году.

Стремясь расставить все точки над «i», гости Дома правительства спросили, где и что все-таки будут строить в республике китайские инвесторы. «Я тоже слышал, что мы продали земельные участки китайцам», — сказал руководитель республики и успокоил: земли сельхозназначения продавать запрещено законом. К тому же в Чувашии уже работают пять иностранных компаний, ничего плохого они не делают, наоборот, создают рабочие места, выплачивают людям хорошие зарплаты, продают продукцию не только в России, но и поставляют на экспорт.

«На совещания не пускают…»

На встречу с руководителем республики в этот раз приехали и журналисты из районов. Спрашивали ожидаемо о своем, наболевшем. Представительница Шумерли пожаловалась на отсутствие летом горячей воды, но получила встречный вопрос о долгах жителей. Оказалось, они немалые, отсюда и проблемы. На деньги, которые задолжали люди (54 млн рублей!), можно построить одну современную блочно-модульную котельную. «Не пускают на совещания», — озвучила журналист еще одну свою проблему, и коллега из Канаша ее поддержал. Глава региона подчеркнул, что действительно закрытые совещания случаются очень редко, и пообещал взять ситуацию на контроль.

«У вас есть какая-то волшебная палочка, по которой проблемы решаются…» — заметили работники СМИ, предлагая приехать в Новочебоксарск. На удивленный взгляд Михаила Игнатьева полушутя пояснили, что палочка — это указательный палец. И попросили помочь с решением проблемы самовольных парковок, захвативших дворы во втором по величине городе Чувашии. Глава республики заметил — нужно перенимать практику у Чебоксар, и «тут одних разговоров не хватит, надо штрафовать».

Зашла речь и о Цивильске — по словам журналистов, в этом городе не хватает узкопрофильных специалистов-врачей. «В сравнении с другими регионами мы выглядим лучше», — прокомментировал Михаил Игнатьев, напомнив о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», призванных решить проблему. К тому же из Цивильска больных направляют в городские и республиканские больницы, что тоже неплохо.

«Всегда доступен для общения»

…Встреча длилась больше двух часов, и разговор коснулся самых разных вопросов. Успели обсудить трудовую миграцию, подвести предварительные итоги года и, конечно же, поговорить на чувашском языке. Порой информация уточнялась на ходу (так, звонок в Министерство образования и молодежной политики позволил выяснить, что недобросовестный подрядчик не успевает сдать в срок детский сад в Сосновке), и в целом журналисты узнали для себя много нового. Например, для многих стало новостью, что маршрут высокоскоростной магистрали сменился с «Москва — Казань» на «Москва — Санкт-Петербург». «Я всегда был доступным для общения», — подчеркнул напоследок Михаил Игнатьев, призывая и дальше задавать вопросы — через приемную и электронную почту.

Фото cap.ru: Михаил Игнатьев призвал журналистов задавать любые вопросы и действительно ответил на каждый. Подробно и не торопясь.