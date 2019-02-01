В кадетском корпусе прошли масштабные учения МЧС

Красные пожарные машины, вой сирены, выходящие из школы строем кадеты… На днях в Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова прошли пожарно-тактические учения, поразившие случайных зрителей своим масштабом и скоростью происходящего.

Но цели поразить прохожих перед сотрудниками МЧС, конечно же, не стояло. На учениях важно было отработать навыки пожаротушения и эвакуации людей и проверить, насколько готовы к внештатной ситуации персонал школы и ее ученики.

По легенде на цокольном этаже школы загорелся склад с обмундированием, после обнаружения возгорания вызвали пожарных… Кадеты на звук сирены среагировали оперативно: одна за другой распахивались двери, через которые строем выходили целые классы. Не забыли ребята и знамя.

Эдуард Сорокин, начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, полковник: «Пожары не бывают одинаковыми, невозможно придумать единую формулу спасения людей, решения принимаются в зависимости от обстоятельств. Именно поэтому и нужны такие пожарно-тактические учения — высшая форма проверки готовности личного состава».

На все про все у учеников и педагогов ушло три с половиной минуты — отличный результат для такого большого здания! Еще несколько минут понадобилось для построения на плацу и отчета перед заместителем директора. И когда кадеты эвакуировались с пришкольной территории, на нее уже въехала первая пожарная машина: прошло семь минут с момента звонка в МЧС.

«На третьем этаже осталась группа людей, проводим разведку», — поступила новая вводная… События развивались стремительно: одни спасатели разворачивали пожарные рукава, другие подогнали к зданию автовышку, третьи организовывали штаб. Скоро некоторых «пострадавших» стали эвакуировать через окно третьего этажа, а остальных — выводить в изолирующих дыхательных масках из «задымленного» помещения. Всех их передавали в руки медиков.

«Учения прошли на высшем уровне», — подвел итоги учений первый замначальника ГУ МЧС России по Чувашии Алексей Струженков. Уже позже прокомментировал: его подчиненные фиксировали с часами в руках момент завершения каждого этапа своей работы (время прибытия первой машины, скорость проверки дыхательных аппаратов, время подачи пожарной лестницы).

«При необходимости, — пояснил полковник внутренней службы, — каждый элемент будет отрабатываться повторно. Недаром говорят, что пожарный спит 24 часа в сутки, а когда встанет с кровати, он должен уложиться в норматив».

Фото Олега Мальцева: