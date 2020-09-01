К парню из нашего города

К судьбе чебоксарца Юрия Колпинского, радиста из разведгруппы под командованием капитана Александра Юневича из 63-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота у кадетов Чувашского кадетского корпуса отношение самое трепетное.

Еще в июле 2017 года будущие кадеты Иван Савельев и Роман Степанов в ходе поисковой экспедиции на хребет Муста-Тунтури приняли участие в установлении памятной доски на месте героической гибели нашего земляка.

Советские разведчики 29 марта 1943 года высадились на захваченную врагом территорию между Кольским полуостровом и полуостровами Средний и Рыбачий. В ожесточенном бою командир группы принял решение вызвать огонь своей дальнобойной артиллерии на себя. В этом же бою радист группы Юрий Колпинский второй раз вызвал огонь на себя…

На днях поисковики кадетского корпуса под руководством Ольги Калаевой обновили надпись на могиле Юрия Колпинского на старом городском кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Будущим защитникам Отечества есть с кого брать пример.

Более подробно о Юрие Колпинском читайте в «СЧ» от 29 марта 2018 года (статья «Вызываем огонь на себя»).

Легче сохранить память, прикоснувшись к ней руками.