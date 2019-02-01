В Приволжье начались трансляции студенческих и школьных спектаклей

Искренне и самозабвенно

Как уже писала «Советская Чувашия», с 1 октября в Приволжском федеральном округе начат показ спектаклей-победителей региональных этапов окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В Чувашии трансляцию ведет Национальная телерадиокомпания Чувашии.

Знакомиться с 28 лучшими постановками студенческих и школьных театральных коллективов республик Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей можно будет 28 дней подряд в 21.00 по московскому времени.

Работы участников фестиваля уже посмотрели деятели культуры Чувашии. Они поделились мнениями о проекте.

Театр — это кафедра

Лариса Родик, народная артистка Чувашии, актриса Русского драматического театра, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского государственного института культуры и искусств:

— Региональный этап окружного проекта «Театральное Приволжье» среди школьников и студенческих театральных коллективов, проходивший в Чувашии в рамках объявленного в России Года театра, объединил талантливую молодежь республики. На конкурс были представлены интересные театральные постановки в разных жанрах. Их отличительной чертой стали особый энтузиазм участников и неподдельная любовь к театральному искусству, что позволило им проявить свою творческую индивидуальность. Видеоверсии этих постановок дали возможность увидеть и в полной мере оценить работы участников конкурса.

Интересное решение спектаклей представили победители конкурса — студия сценического искусства МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары со спектаклем «Наброски судьбы» и межвузовский студенческий театр Чувашского госуниверситета имени И.Н.Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней». Разнообразие драматургического материала и актуальность представленных тем показал Чувашский государственный институт культуры и искусств: спектакль по пьесе современного драматурга Даны Сидерос «Всем, кого касается» поднимает проблемы подросткового возраста и особенностей инклюзивного образования. Спектакль «Драмалетты» объединяет несколько одноактных пьес малоизвестного драматурга Анатолия Луначарского «Звезда в конюшне», «Голубой экспресс», «Двойник» и «Трансформация» и раскрывает еще одну грань талантливого советского политического деятеля и литератора. Материал, рожденный в начале прошлого века, и сегодня со сцены звучит современно и актуально.

Следующим спектаклем института культуры был проект «Классика в каждом из нас» по прологу пьесы Леонида Андреева «Царь Голод», в котором молодой режиссер размышляет вместе с автором о природе голода. И еще одна студенческая постановка — спектакль «И до рожденья мы живем» современного драматурга Екатерины Орловой, в котором молодая семья решает проблему прерывания беременности. Авторская позиция этого спектакля однозначна.

Все просмотренные работы еще раз доказывают, что театр — искусство коллективное. Оно объединяет не только участников постановок, но и многочисленную зрительскую аудиторию с разнообразными интересами и вкусовыми пристрастиями. Школьная и студенческая молодежь Чувашии формирует гражданскую и жизненную позиции, глядя неравнодушными глазами на окружающую действительность и делает это искренне, креативно и самозабвенно. И как сказал классик Н.В. Гоголь: «Театр — это кафедра, с которой много добра можно сказать миру».

Театр юного актера

Елена Николаева, директор Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля:

— Фестиваль «Театральное Приволжье» — уникальный творческий проект. Я искренне рада такой инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Приобщение молодежи к театру не только в качестве зрителей, а непосредственных создателей спектакля — это то, чего так не хватает театру сегодня. Наша молодежь невероятно талантлива. Сколько среди них будущих известных артистов, гениальных режиссеров, сценаристов… Важно указать им этот путь, выразить поддержку, зарядить творчеством! Я уверена, что фестиваль станет важным этапом в жизни каждого участника. Тот, кто попробует жизнь театра на вкус, окунется в него с головой, уже не сможет представить свою жизнь без театра. Дерзайте, друзья! Ищите и находите себя! Пусть театр будет не только «юного зрителя», но и «юного актера». Наши двери всегда открыты для вас!

Площадка современного сценического мастерства

Кирилл Павлов, врио заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики:

— Окружной фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье» — очень яркое и значимое событие для театральной жизни ПФО. У молодых любителей театра появляется замечательная возможность обсудить основные тенденции современного сценического мастерства, поделиться творческими планами и интересными идеями. Сегодня важно сохранить бесценные традиции театрального искусства, поддержать начинающих театралов в их творческом становлении. От всей души желаю участникам фестиваля незабываемых впечатлений, удивительных открытий и ярких эмоций!

Фото: Межвузовский студенческий театр ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней» стал одним из победителей регионального конкурса.